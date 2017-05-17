Совет директоров МРСК Центра рекомендовал годовому Общему собранию акционеров направить на дивидендные выплаты 100,0 % от чистой прибыли за 2016 год по РСБУ

конференция "Полимеры в кабельной индустрии 2017"
18 мая 2017, 10:20
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ЦЕНТРА
16 мая 2017 года на Совете директоров ПАО «МРСК Центра» (далее Общество) были рассмотрены вопросы, связанные с организацией и проведением годового Общего собрания акционеров (далее ГОСА): предложена кандидатура аудитора Общества, даны рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества за 2016 года, рассмотрены проекты внутренних документов в новой редакции.
По результатам заседания Совет директоров рекомендовал Общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли ПАО «МРСК Центра» по итогам 2016 отчетного года: 1 866 675 тыс. руб., или 100,0 %, нераспределенной прибыли отчетного периода направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества, что составит 0,044215195 руб. на 1 акцию. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему рекомендован не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. Определена дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – «21» июня 2017 года. Помимо этого Совет директоров предложил Общему собранию акционеров для утверждения проекты Устава, Положения об Общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров и Положения о Ревизионной комиссии Общества в новых редакциях.
Ранее Советом директоров МРСК Центра были предварительно утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2016 год, а также принято решение о созыве ГОСА 8 июня 2017 года в конференц-центре гостиничного комплекса «Холидей Инн Виноградово» в г. Москва, (Дмитровское шоссе, д. 171). Начало регистрации участников собрания - 9-00. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА Общества, была определена на 15 мая 2017 года.