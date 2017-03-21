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Отраслевые новости: Энергетика

ТГК-2 намерена добиваться возвращения генерирующих активов в Тверском регионе

ТГК-2 намерена добиваться возвращения генерирующих активов в Тверском регионе

18 мая 2017, 10:47
Рубрика: Энергетика
Метки: ТГК-2

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ПАО «ТГК-2» обратилось в Арбитражный суд Тверской области с исковым заявлением к группе компаний, незаконно получивших контроль над ООО «Тверская генерация». ТГК-2 ставит целью вернуть утраченные активы.

Поводом для обращения с иском послужило то обстоятельство, что в 2013-2014 гг. в целях создания единой теплоснабжающей организации города Твери ТГК-2 передала объекты генерирующего и теплосетевого хозяйства, включая крупнейшие городские ТЭЦ и теплотрассы, в уставный капитал ООО «Тверская генерация». Однако в конце 2014 года по решению бывшего руководства ТГК-2 продало 100% доли в уставном капитале ООО «Тверская генерация» группе, состоящей из пяти компаний.

ТГК-2 уже более двух лет не получает никаких платежей за проданную долю. Инициированные генерирующей компанией многочисленные судебные процессы по взысканию задолженности, обращение в банки и к судебным приставам не приносят результатов.

В качестве обеспечения своих обязательств по оплате покупатели предоставили ТГК-2 банковскую гарантию крупного банка на общую сумму в несколько сотен миллионов рублей. Но при обращении ТГК-2 в банк выяснилось, что гарантия является фальшивой, а покупатели никогда не обращались за ее выдачей.

Вскоре после приобретения контроля над «Тверской генерацией» покупатели передали принадлежащие им доли третьим лицам.

В результате незаконных действий группы компаний-покупателей ПАО «ТГК-2» не только лишилось возможности получить денежные средства при продаже долей в уставном капитале ООО «Тверская генерация», но и потеряло ценный актив в виде единой теплоснабжающей организации г. Твери.

С целью обеспечения защиты прав потребителей тепловой энергии Тверского региона и защиты экономических интересов ТГК-2 новым руководством и акционерами компании принято решение об обращении в Арбитражный суд Тверской области с требованием о расторжении договора и признании права собственности на доли в уставном капитале ООО «Тверская генерация» за ПАО «ТГК-2».

Компания: ОАО "ТГК-2"

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