В Александровске женщина спасла из горящего дома четверых детей

конференция "Полимеры в кабельной индустрии 2017"
18 мая 2017, 11:40
Рубрика: Россия
Метки: КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ
Крупный пожар, который едва не закончился трагически, произошел минувшей ночью на севере Пермского края. Как рассказали в МЧС, в 02:29 поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по улице Халтурина в Александровске. На ликвидацию пожара огнеборцам потребовалось около 30 минут. К счастью, никто из людей не пострадал.
В момент возникновения пожара в доме находились 47-летняя женщина, ее 16-летняя дочь и три племянницы 9-ти, 8-ти и 6-ти лет. В третьем часу ночи хозяйка дома проснулась от громкого треска и яркого света. Она открыла дверь в надворные постройки и обнаружила пожар. Женщина разбудила детей и они успели выбраться из дома через окно. Пламя в это время перекинулось на крышу здания. По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание.