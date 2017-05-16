В Курскэнерго определили лучших специалистов по ремонту и обслуживанию распредсетей

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18 мая 2017, 11:13
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУРСКЭНЕРГО
На учебно-тренировочном полигоне филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» завершились финальные соревнования профессионального мастерства предприятия среди персонала по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4-10 кВ. За право называться лучшими спорили специалисты профильных бригад, занявшие первые места на отборочных соревнованиях в своих участках электрических сетей.
Соревнования включали семь этапов: проверка знаний нормативных документов по технической эксплуатации, охране труда, промышленной и пожарной безопасности; освобождение пострадавшего от действия электрического тока, проведение реанимационных действий на манекене-тренажере; замена дефектного изолятора10 кВ на КТП 0,4-10 кВ и измерение контура заземления; замена изолированного провода на воздушной линии (ВЛ) 0,4 кВ в пролете пересечения с ВЛ-10 кВ; расчет и замер сопротивления петли «фаза-ноль» в сети 0,4 кВ и выбор автоматического выключателя для защиты линии; первичное подключение жилого дома от действующей воздушной линии – 0,4 КВ с применением гидроподъемника; тушение пожара на КТП 10 – 0,4 кВ. Уровень подготовки участников оценивала судейская комиссия, в состав которой вошли руководители производственных и технических служб Курскэнерго.
В результате лучшими по профессии были признаны мастер бригады по обслуживанию распредсетей Дмитриевского РЭС Игорь Чебышев, производитель работ Пристенского РЭС Андрей Кулабухов, член бригады Рыльского РЭС Алексей Котов. Победители были награждены почетными грамотами и ценными подарками. Алексей Котов получил также специальный приз от профкома Курскэнерго, как самый молодой участник соревнований. Еще один приз профсоюзного комитета достался самому пожилому участнику состязаний – электромонтеру по эксплуатации распредсетей Дмитриевского РЭС Сергею Калабину.
«Соревнования профессионального мастерства способствуют повышению качества безопасного выполнения работ при обслуживании электрических сетей. Отрабатываемые работниками в ходе них навыки помогают им в случаях возникновения нештатных ситуаций», – подчеркнул первый заместитель директора – главный инженер Курскэнерго Вячеслав Истомин.