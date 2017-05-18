В Японии успешно перезапустили реактор АЭС "Такахама"

Перезапуск четвертого реактора японской АЭС "Такахама" в префектуре Фукуи, который был осуществлен в минувшую среду, прошел успешно. Об этом сообщила энергетическая компания Kansai Electric Power (KEPCO).



По ее данным, примерно через 12 часов после возобновления работы реактор достиг так называемого состояния критичности, что означает выход на условия, при которых в ядерной установке может поддерживаться цепная реакция. Теперь специалисты приступят к проверке всех систем установки, а с 22 мая постепенно начнут повышать ее мощность. Подключение энергоблока к сети для коммерческого использования произойдет через месяц.



Кроме того, в начале июня KEPCO рассчитывает перезапустить третий реактор этой же АЭС. На этой неделе в него уже загрузили топливные стержни.



Третий и четвертый энергоблоки АЭС "Такахама" уже были перезапущены в прошлом году после остановки в связи с аварией на станции "Фукусима-1", однако спустя несколько месяцев они снова были остановлены по решению суда города Оцу (административный центр соседней с Фукуи префектуры Сига). В конце марта KEPCO удалось обжаловать это решение, в компании заверили, что повысили меры безопасности на АЭС, в том числе на случай сильного землетрясения и цунами, а также подготовили новые эвакуационные планы для проживающего в районе станции населения.



До аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году на атомную энергетику приходилось порядка 30% в энергобалансе Японии. В результате временного вынужденного отказа от нее стране пришлось возложить основную нагрузку по электрификации на тепловые станции. Сейчас в стране работает два реактора АЭС "Сэндай" (юго-западная префектура Кагосима) и один энергоблок АЭС "Иката" (остров Кюсю).



Источник: ТАСС.