В филиале "Удмуртэнерго" подвели итоги рейдов в майские праздники

конференция "Полимеры в кабельной индустрии 2017"
18 мая 2017, 15:25
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: УДМУРТЭНЕРГО
С 29 апреля по 9 мая 2017 года сотрудники филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» проверили почти три тысячи жителей Удмуртии на предмет бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии.
В результате проведённых рейдов было выявлено хищение электроэнергии в объеме 163 916 кВт*ч. По каждому факту сотрудники Удмуртэнерго составилит акты, согласно которым нарушители должны будут возместить причиненный предприятию ущерб. Если денежные средства не будут выплачены в установленные сроки, их взыщут принудительно в судебном порядке.
- За воровство электроэнергии российским законодательством кроме штрафов предусмотрена и уголовная ответственность. В соответствии со статьей 165 УК РФ хищение электроэнергии наказывается штрафом до 300 тысяч рублей, исправительными работами на срок до 2 лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет, - напоминает недобросовестным жителям республики заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала Андрей Балдыков.
Всего за четыре первых месяца этого года сотрудниками производственных отделений и районов электрических сетей филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» было организовано 655 рейдов по выявлению фактов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии. В ходе рейдов энергетики составили 169 актов бездоговорного потребления электроэнергии (1 338 828 кВт*ч) и 269 актов безучетного потребления электроэнергии (1 463 638 кВт*ч).
Напоминаем, хищения электроэнергии могут стать причиной повреждения электрооборудования, падения напряжения, повреждения электроприборов не только у самого расхитителя, но и у его добросовестных соседей. Для пресечения хищений электроэнергии и предотвращения негативных последствий, специалисты филиала «Удмуртэнерго» призывают сообщать обо всех фактах незаконных подключений. Контакт-центр ПАО «МРСК Центра и Приволжья»: 8-800-100-33-00. Звонок анонимный и бесплатный.