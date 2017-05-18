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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Водитель трактора сбил опору линии 10 кВ в Кореновском районе

Водитель трактора сбил опору линии 10 кВ в Кореновском районе

18 мая 2017, 15:01
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО

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Усть-Лабинский филиал ПАО «Кубаньэнерго» (входит в группу «Россети») оперативно восстановил электроснабжение жителям станицы Нововладимировка Кореновского района, нарушенное в результате наезда на опору 10 кВ трактором при вспашке поля.

В результате столкновения опора и оборудование, расположенное на ней, были сильно повреждены. По счастью, тракторист остался жив. Аварийные службы Усть-Лабинских электрических сетей оперативно отреагировали на внештатную ситуацию и быстро устранили последствия неудачного маневра тракториста.

По факту инцидента в отношении виновника будут приняты соответствующие меры, в том числе и со стороны правоохранительных органов. В данное время ведется подсчет суммы нанесенного энергокомпании ущерба.

Кубаньэнерго в очередной раз обращается к водителям быть более ответственными и внимательными при управлении автотранспортными средствами. Зона линий электропередачи является местом повышенной опасности. Повреждение объектов электросетевого комплекса может закончиться трагически. Помните, что столкновение с опорами создает угрозу жизни и здоровью, как самих водителей, так и пассажиров находящихся в автотранспорте, других окружающих, не говоря уже о причинении серьезных убытков энергокомпании и нарушении электроснабжения потребителей быта и социально значимых объектов.

С целью исполнения гражданского долга жители региона могут позвонить на круглосуточный телефон «единой горячей линии» 8-800-100-15-52 (звонок по России бесплатный) или на телефон диспетчерской службы местной сетевой организации, и сообщить об известном факте нарушения электроснабжения, в том числе, и несанкционированного вмешательства в работу энергооборудования.

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"
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