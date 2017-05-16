 
Подписаться на новости
Пресс-релизы

ЗиО-Подольск с ознакомительным визитом посетили представители бангладешской компании BAERA

ЗиО-Подольск с ознакомительным визитом посетили представители бангладешской компании BAERA

18 мая 2017, 15:34
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: АТОМЭНЕРГОМАШ

Обсудить на форуме

320 просмотров

11 мая в ПАО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) с деловым визитом побывала делегация Органа регулирования безопасности в области использования атомной энергии Народной Республики Бангладеш (BAERA), а также сотрудники ФГУП ВО «Безопасность».

Целью визита стало ознакомление с методологией надзора за изготовлением оборудования для АЭС, а также установление и поддержание взаимного делового сотрудничества. На совещании с участием профильных руководителей ЗиО-Подольск уполномоченные представители BAERA ознакомились с производственными и технологическими возможностями завода, компетенциями предприятия по изготовлению и поставкам оборудования, а также с системой менеджмента и контроля качества.

Представители «ЗиО-Подольска» провели для иностранных гостей технический тур на производственную площадку завода, где наглядно продемонстрировали этапы изготовления оборудования для атомных электростанций.

При подведении итогов встречи представители BAERA отметили, что действующая система менеджмента качества ПАО «ЗиО-Подольск», ресурсы, опыт изготовления и поставки оборудования соответствуют строгим требованиям атомной отрасли, и предприятие обладает высоким потенциалом для участия в проекте строительства атомной станции в Республике Бангладеш.

Компания: АО "Атомэнергомаш"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!