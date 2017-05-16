ЗиО-Подольск с ознакомительным визитом посетили представители бангладешской компании BAERA

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18 мая 2017, 15:34
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: АТОМЭНЕРГОМАШ
11 мая в ПАО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) с деловым визитом побывала делегация Органа регулирования безопасности в области использования атомной энергии Народной Республики Бангладеш (BAERA), а также сотрудники ФГУП ВО «Безопасность».
Целью визита стало ознакомление с методологией надзора за изготовлением оборудования для АЭС, а также установление и поддержание взаимного делового сотрудничества. На совещании с участием профильных руководителей ЗиО-Подольск уполномоченные представители BAERA ознакомились с производственными и технологическими возможностями завода, компетенциями предприятия по изготовлению и поставкам оборудования, а также с системой менеджмента и контроля качества.
Представители «ЗиО-Подольска» провели для иностранных гостей технический тур на производственную площадку завода, где наглядно продемонстрировали этапы изготовления оборудования для атомных электростанций.
При подведении итогов встречи представители BAERA отметили, что действующая система менеджмента качества ПАО «ЗиО-Подольск», ресурсы, опыт изготовления и поставки оборудования соответствуют строгим требованиям атомной отрасли, и предприятие обладает высоким потенциалом для участия в проекте строительства атомной станции в Республике Бангладеш.