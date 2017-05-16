ПАО "МРСК Волги" подвело итоги реализации ремонтной программы в первом квартале 2017 года

конференция "Полимеры в кабельной индустрии 2017"
18 мая 2017, 10:38
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ВОЛГИ
ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») подвело первые итоги реализации ремонтной программы 2017 года. Намеченные мероприятия выполнялись в соответствии с утвержденными планами.
За первые три месяца текущего года энергетики отремонтировали 72,2 км воздушных линий электропередачи (ВЛ) напряжением 0,4-110 кВ. В ходе выполненных работ заменено более 500 изоляторов. Осуществлен комплексный ремонт 4 подстанций 35-110 кВ, 269 силовых трансформаторов 35-110 кВ, 307 выключателей 6-35 кВ, 292 трансформаторные подстанции 6-10/0.4 кВ.
Активно расчищались трассы ВЛ. Расчистка проведена на просеках общей площадью 73,5 Га. Работы проводились с использованием мульчерной техники.
Своевременное и качественное выполнение ремонтной программы является одной из основных предпосылок устойчивой работы энергетического оборудования и электроснабжения потребителей. Реализация ремонтной программы в соответствии с утвержденными графиками, планами и стандартами позволит подготовить электросетевой комплекс ПАО «МРСК Волги» к бесперебойной работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов. Основной объем ремонтных работ выполняется в период с апреля по сентябрь.