Амурэнергосбыт вынужден обесточить котельные из-за многомиллионных долгов

Амурэнергосбыт (филиал ПАО «Дальневосточная энергетическая компания», ДЭК) планирует полностью обесточить до 230 котельных с окончанием отопительного сезона в Амурской области. Причина вынужденной меры – растущие долги коммунальных предприятий региона перед энергетиками. На сегодня общая задолженность уже превысила 845 млн рублей. Об этом на пресс-конференции рассказал директор филиала Виталий Стороженко. При этом самый низкий уровень расчетов коммунальщики показали именно в минувший отопительный период, задолженность за него выросла на 357 млн рублей (для сравнения в 2014-2016 годах рост составлял 191 млн рублей).



На территории обслуживания Амурэнергосбыта функционирует 165 коммунальных предприятий, оказывающие услуги тепло и водоснабжения. В общей структуре задолженности перед гарантирующим поставщиком они занимают 44%. В настоящее время из-за долгов по 41 предприятию Амурской области 209 котельных уже находятся на режиме ограничения электроснабжения, из них 141 отключена полностью. По словам Виталия Стороженко, проблемные потребители продолжают наращивать долги, пользуясь статусом «неотключаемых», а ДЭК вынужден практически единолично нести ответственность за обеспечение жизненно важных объектов, по сути, кредитуя их.



Виталий Стороженко также отметил негативную практику банкротств в сфере ЖКХ. Нарастив задолженность и желая уйти от исполнения своих обязательств, потребители расторгают договоры энергоснабжения, а муниципальное имущество передается в аренду другой эксплуатирующей организации. Энергетики остаются с долгами, а котельные – без должной подготовки к следующему отопительному сезону. Так, за период 2010 - 2016 годов обанкротилось 47 предприятий, долг которых составил 390,5 млн рублей. В прошлом году договоры энергоснабжения расторгли 7 компаний, не погасив долги на сумму 96,5 млн рублей.



В Амурэнергосбыте рассчитывают, что на сложившуюся ситуацию сможет повлиять постановление правительства РФ, которое в ряде случаев обязывает предоставлять в адрес энергокомпании банковские гарантии при заключении нового договора энергоснабжения. Кроме того, в силу вступили изменения в законодательстве РФ, которые направлены на укрепление платежной дисциплины потребителей энергоресурсов, и предусматривают штраф до 200 тыс. рублей или дисквалификацию за нарушение введенного из-за долгов режима ограничения. Также энергетики продолжат практику привлечения руководителей предприятий-должников к субсидиарной и уголовной ответственности.