Чрезвычайные меры в энергетике Украины продлят до сентября

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19 мая 2017, 14:46
Рубрика: В мире
Метки: ЭНЕРГЕТИКА
Чрезвычайные меры в энергетике Украины будут продлены до середины сентября с целью экономии антрацита, сообщил глава Минэнерго Игорь Насалик.
"Планируется фактически до сентября (продлить чрезвычайные меры в энергетике – ред.). Это тот период, когда мы вообще обходимся без сжигания антрацитовой группы угля", - сказал он в эфире телеканала "112.Украина".
На Украине с 17 февраля были введены сроком на месяц чрезвычайные меры в энергетике в связи с блокадой поставок угля из Донбасса со стороны украинских радикалов. Позднее кабмин уже трижды принимал решение о продлении действия чрезвычайных мер. Последний раз соответствующее решение было принято 11 мая, когда режим чрезвычайных мер продлили еще на месяц.
При этом Киев планирует заменить антрацит из Донбасса импортом угля из Южной Африки. По словам главы Минэнерго Украины, большинство украинских электрогенерирующих предприятий начали подготовку к импорту антрацита из ЮАР.
Кроме того он заявил, что попросил фискальную службу и таможню конфисковать уголь из неподконтрольных Киеву районов Донбасса, который завозится незаконно.
"Мы сделали уже кардинальный шаг министерства и направили в госфискальную службу и на энергетическую таможню обращение с просьбой при заходе угольной продукции на территорию Украины из зоны ОРДЛО (не подконтрольные Киеву территории Донбасса - ред.), чтобы эту продукцию конфисковали", — сказал министр в ходе "Часа вопросов к правительству" в Раде.
Источник: ПРАЙМ.