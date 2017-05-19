 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

ФСК ЕЭС обновила силовое оборудование подстанции у Каспийского моря

ФСК ЕЭС обновила силовое оборудование подстанции у Каспийского моря

19 мая 2017, 15:13
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ФСК ЕЭС

Обсудить на форуме

254 просмотра

ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») провела ремонт автотрансформатора на подстанции 220 кВ «Лиман» в Астраханской области. Расположенный в 40 км от Каспийского моря энергообъект питает предприятия нефтегазовой отрасли,  рыбзаводы, и торговый порт Каспийского региона «Оля».

По программе технического обслуживания и ремонта выполнены ревизия активной части автотрансформатора, замена трансформаторного масла, резиновых уплотнений, ремонт системы охлаждения, шкафов автоматики, замена трех высоковольтных вводов 110 кВ, маслонасосов и газового реле. После проведения необходимых испытаний автотрансформатор поставлен под рабочую нагрузку.

Установленная мощность подстанции 220 кВ «Лиман» составляет 104 МВА.

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!