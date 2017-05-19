ФСК ЕЭС обновила силовое оборудование подстанции у Каспийского моря

конференция "Полимеры в кабельной индустрии 2017"
19 мая 2017, 15:13
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ФСК ЕЭС
ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») провела ремонт автотрансформатора на подстанции 220 кВ «Лиман» в Астраханской области. Расположенный в 40 км от Каспийского моря энергообъект питает предприятия нефтегазовой отрасли, рыбзаводы, и торговый порт Каспийского региона «Оля».
По программе технического обслуживания и ремонта выполнены ревизия активной части автотрансформатора, замена трансформаторного масла, резиновых уплотнений, ремонт системы охлаждения, шкафов автоматики, замена трех высоковольтных вводов 110 кВ, маслонасосов и газового реле. После проведения необходимых испытаний автотрансформатор поставлен под рабочую нагрузку.
Установленная мощность подстанции 220 кВ «Лиман» составляет 104 МВА.