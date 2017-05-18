Филиал "Чувашэнерго" получил паспорт надежности

конференция "Полимеры в кабельной индустрии 2017"
19 мая 2017, 17:38
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЧУВАШЭНЕРГО
На основании Протокола оценки выполнения мероприятий и достижения показателей обеспечения надежной и безопасной работы филиалов ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») филиалу «Чувашэнерго» выдан паспорт надежности. Данный документ подтверждает готовность к работе предприятия в особые периоды.
Паспорт надежности выдается на основании анализа результатов деятельности компании/филиала. К числу критериев при принятии решения о его выдаче относятся выполнение мероприятий по обеспечению надежной и безопасной работы филиала, по подготовке к работе в особые периоды, по устранению замечаний по актам-предписаниям Ростехнадзора, Центра технического надзора, состояния аварийности в сети 6 кВ и выше и другие.
Положение о паспорте надежности ДЗО ПАО «Россети» – новый внутренний документ, введенный ПАО «Россети» в марте 2017 г. Получение Паспорта надежности является подтверждением выполнения филиалом всех установленных внутренними нормативными документами и отраслевыми нормативно-техническими документами требований по обеспечению надежной работы объектов электросетевого хозяйства в течение календарного года.