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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Филиал "Чувашэнерго" получил паспорт надежности

Филиал Чувашэнерго получил паспорт надежности

19 мая 2017, 17:38
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЧУВАШЭНЕРГО

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На основании Протокола оценки выполнения мероприятий и достижения показателей обеспечения надежной и безопасной работы филиалов ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») филиалу «Чувашэнерго» выдан паспорт надежности. Данный документ подтверждает готовность к работе предприятия в особые периоды.

Паспорт надежности выдается на основании анализа результатов деятельности компании/филиала. К числу критериев при принятии решения о его выдаче относятся выполнение мероприятий по обеспечению надежной и безопасной работы филиала, по подготовке к работе в особые периоды, по устранению замечаний по актам-предписаниям Ростехнадзора, Центра технического надзора, состояния аварийности в сети 6 кВ и выше и другие.

Положение о паспорте надежности ДЗО ПАО «Россети» – новый внутренний документ, введенный ПАО «Россети» в марте 2017 г. Получение Паспорта надежности является подтверждением выполнения филиалом всех установленных внутренними нормативными документами и отраслевыми нормативно-техническими документами требований по обеспечению надежной работы объектов электросетевого хозяйства в течение календарного года.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Волги" - "Чувашэнерго"
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