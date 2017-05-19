Команда астраханского филиала МРСК Юга стала победителем соревнований профессионального мастерства среди специалистов по обслуживанию и эксплуатации приборов учета электроэнергии

конференция "Полимеры в кабельной индустрии 2017"
19 мая 2017, 17:04
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: АСТРАХАНЬЭНЕРГО
В Астрахани завершились соревнования профессионального мастерства среди сотрудников ПАО «МРСК Юга» (входит в группу «Россети»). За право называться лучшими специалистами в сфере обслуживания и эксплуатации приборов учета электрической энергии боролись 8 команд – по 2 от каждого филиала компании. Первое и второе место заняли бригады астраханского филиала МРСК Юга, на третьем месте – специалисты из Волгограда.
На церемонии закрытия соревнований председатель Судейской коллегии – заместитель генерального директора по реализации услуг МРСК Юга Алексей Петухов поблагодарил участников за хорошую работу, поздравил лидеров с победой и пожелал участникам соревнований совершенствовать свое мастерство:
- В ходе испытаний все участники показали профессионализм, сплоченность, способность оперативно и качественно решать поставленные задачи, - сказал А. Петухов. Победителям - команде астраханского филиала компании теперь им предстоит в сентябре текущего года представлять компанию на всероссийских соревнованиях профессионального мастерства «Россети».
- Специалисты по обслуживанию приборов и учету электроэнергии ежедневно работают с потребителями, проверяют работоспособность приборов учета электроэнергии, производят установку и опломбировку счетчиков последнего поколения, выявляют недобросовестных потребителей. - отметил заместитель директора по реализации и развитию услуг астраханского филиала МРСК Юга Сергей Плужник. - Поэтому так высока значимость подобных профессиональных соревнований.
Одним из наиболее сложных испытаний стало выявление фактов неучтенного потребления электроэнергии. Для этого энергетики выезжали к потребителям Трусовского района Астрахани.
- Соревнования профмастерства - это не только повышение уровня мастерства, но и новый этап в работе, возможность пообщаться с коллегами из соседних регионов - поделился Александр Шеин, электромонтер Трусовского РЭС астраханского филиала МРСК Юга. - Я рад и горд, что наша команда стала лучшей. Уверен, что мы достойно представим МРСК Юга и Астрахань на всероссийских соревнованиях.