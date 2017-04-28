На Благовещенской ТЭЦ начали плановый ремонт турбоагрегата

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19 мая 2017, 15:23
Рубрика: Энергетика
Метки: РАО ЭС ВОСТОКА
Энергетики Благовещенской ТЭЦ филиала «Амурская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» (входит в Группу РусГидро) вывели в плановый средний ремонт один из четырех турбоагрегатов станции. Работы продлятся до конца июня текущего года.
За это время будет выполнен большой объем плановых и сверхтиповых работ по повышению надежности работы турбоагрегата, мощность которого составляет 60 МВт. В ходе ремонта энергетики проведут антикоррозийную защиту внутренних поверхностей конденсатора, ремонт систем автоматического регулирования и парораспределения. На сегодняшний день уже завершен частичный разбор и диагностика турбины для обнаружения дефектов узлов оборудования.
- Турбоагрегат № 1 Благовещенской ТЭЦ был введен в эксплуатацию в 1982 году. Ежегодно энергетики проводят текущие ремонты всего основного оборудования. В капитальном ремонте турбоагрегат № 1 был в 2014 году. В этом году в соответствие с наработкой часов на турбоагрегате проводят средний ремонт. Он позволит восстановить ресурс оборудования, тем самым обеспечить надежную работу станции, - рассказывает главный инженер Благовещенской ТЭЦ Сергей Стаховский.
Сегодня на ремонте турбоагрегата задействовано более 20 специалистов от подрядной организации и 10 работников собственного ремонтного персонала станции. Все работы выполняются согласно графику.