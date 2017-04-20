Новая упаковка горизонтальных кабелей SUPRLAN

Эволюция коробки SUPRLAN

Компания СУПР переходит на поставку LAN-кабелей марки SUPRLAN в 305-метровой упаковке улучшенного дизайна. Новая упаковка изготовлена из пятислойного гофрокартона. Она унаследовала все достоинства предыдущей версии коробки кабеля SUPRLAN, но выгодно отличается от нее:

уменьшенными размерами (для кабелей UTP габариты коробки составляют 380х375х200 мм, что дает примерно 5% выигрыш по всем трем измерениям и обеспечивает результирующий 15% объемный выигрыш по сравнению с функционально аналогичными упаковками других производителей);

применением воронкообразной направляющей,обеспечивающей вытягивание кабеля под любым углом без ограничения по скорости.

Внешний конец направляющей воронки в изначально закрыт картонной крышкой. Крышка зафиксирована на тонких перемычках, что позволяет легко удалить ее перед началом работы.



Рабочий конец кабеля после отмотки для удобства дальнейшего использования заправляется в фиксирующее технологическое отверстие, расположение которого задается крестообразной насечкой.



Простота перемещения упаковки на объекте монтажа обеспечивается наличием удобной в работе ручки прорезного типа на той же торцевой поверхности, на которой расположено выводное отверстие. Удобство переноски достигается:

применением двухслойной стенки в области ручки;

загибом защитного клапана внутрь выреза ручки.

Конструкция коробки обеспечивает также простоту доступа к внутреннему концу кабеля. Необходимость в этом возникает в процессе выполнения некоторых видов измерений.Коробка открывается без больших проблем за счет применения удобных замков клапанного типа.



Удобство складского хранения иэксплуатации обеспечено наличием необходимых и легко читаемых пояснительных и технологических надписей.Ламинированная поверхность коробки защищает кабель от воздействия влаги.



На всех сторонах коробки нанесен крупный логотип SUPRLAN, который хорошо виден даже с далекого расстояния. На торцевой стороне коробки имеется специальная наклейка с обозначением класса кабеля (Six,Premium, Standard, Median, Light), а также наклейка с наименованием, артикулом, длиной, что позволяет легко идентифицировать вид кабеля.



Новая упаковка выполнена в корпоративных цветах бренда.