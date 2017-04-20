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Новости компаний

Новая упаковка горизонтальных кабелей SUPRLAN

Новая упаковка горизонтальных кабелей SUPRLAN

19 мая 2017, 16:17
Рубрика: Новости компаний
Метки: СУПР, SUPRLAN

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Эволюция коробки SUPRLAN

Эволюция коробки SUPRLAN

 Компания СУПР переходит на поставку LAN-кабелей марки SUPRLAN в 305-метровой упаковке улучшенного дизайна. Новая упаковка изготовлена из пятислойного гофрокартона. Она унаследовала все достоинства предыдущей версии коробки кабеля SUPRLAN, но выгодно отличается от нее:

  • уменьшенными размерами (для кабелей UTP габариты коробки составляют 380х375х200 мм, что дает примерно 5% выигрыш по всем трем измерениям и обеспечивает результирующий 15% объемный выигрыш по сравнению с функционально аналогичными упаковками других производителей);
  • применением воронкообразной направляющей,обеспечивающей вытягивание кабеля под любым углом без ограничения по скорости.

Внешний конец направляющей воронки в изначально закрыт картонной крышкой. Крышка зафиксирована на тонких перемычках, что позволяет легко удалить ее перед началом работы.

Рабочий конец кабеля после отмотки для удобства дальнейшего использования заправляется в фиксирующее технологическое отверстие, расположение которого задается крестообразной насечкой.

Простота перемещения упаковки на объекте монтажа обеспечивается наличием удобной в работе ручки прорезного типа на той же торцевой поверхности, на которой расположено выводное отверстие. Удобство переноски достигается:

  •     применением двухслойной стенки в области ручки;
  •     загибом защитного клапана внутрь выреза ручки.

Конструкция коробки обеспечивает также простоту доступа к внутреннему концу кабеля. Необходимость в этом возникает в процессе выполнения некоторых видов измерений.Коробка открывается без больших проблем за счет применения удобных замков клапанного типа.

Удобство складского хранения иэксплуатации обеспечено наличием необходимых и легко читаемых пояснительных и технологических надписей.Ламинированная поверхность коробки защищает кабель от воздействия влаги.

На всех сторонах коробки нанесен крупный логотип SUPRLAN, который хорошо виден даже с далекого расстояния. На торцевой стороне коробки имеется специальная наклейка с обозначением класса кабеля (Six,Premium, Standard, Median, Light), а также наклейка с наименованием, артикулом, длиной, что позволяет легко идентифицировать вид кабеля.

Новая упаковка выполнена в корпоративных цветах бренда.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО СУПР

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