Новый неэкранированный кабель категории 6А малого диаметра с улучшенными эксплуатационными характеристиками

Компания Siemon, специализирующаяся в области разработки и производства кабельных систем для сетевых инфраструктур, объявила о расширении своей линейки кабельных систем и выпуске нового неэкранированного кабеля на основе витых пар категории 6A GT, имеющего значительно меньший наружный диаметр и улучшенные эксплуатационные характеристики и предназначенного для более надёжного обеспечения дистанционного питания.

Кабель Category 6A GT UTP с инновационной технологией Gap Technology (GT) имеет дискретную конструкцию экранирующей фольги с периодическими зазорами для облегчения типичного процесса оконцевания неэкранированных пар и улучшения теплоотдачи и защищённости от перекрёстных помех при передаче питания по сетям Ethernet (PoE) и в сетях 10 Гб/с в соответствии со стандартами IEEE 802.11ac или IEEE 802.11ax, узлах доступа Wi-Fi и в других сетях на основе высокоскоростных IP-технологий. В отличие от стандартных кабелей категории 6А на основе неэкранированных витых пар, требующих дополнительного пространства и разделения пар внутри кабеля для выполнения требований спецификаций, дискретная конструкция экрана из фольги в новом кабеле типа 6A GT UTP обеспечивает сокращение диаметра кабеля на 15% или даже больше.

В то время как выпускаемая компанией Siemon экранированная кабельная система категории 6А, состоящая из кабеля с неэкранированными витыми парами в общем экране из фольги (F/UTP) с непрерывным экраном, обеспечивает высокую пропускную способность канала, новый кабель категории 6A GT UTP с дискретным экраном из фольги имеет определённые преимущества по сравнению с традиционными кабелями 6A UTP. Кроме того, что он рассчитан на температурный номинал 75°C, новый кабель демонстрирует улучшенную характеристику теплоотдачи по сравнению со стандартными кабелями с неэкранированными витыми парами, в результате чего снижается уровень потенциального повреждения из-за нагрева, который может иметь место при дистанционном питании. Меньший диаметр кабеля (всего 0,275 дюйма = 0,70 см) также означает повышенную гибкость, меньший вес и более высокий коэффициент заполнения по сравнению со стандартными неэкранированными витыми парами. Кабель 6A GT UTP пригоден для прокладки в вертикальных стояках зданий между этажами и для горизонтальной прокладки в пространствах инженерных коммуникаций без заключения кабеля в замкнутую трассу. Кабель выпускается с оболочкой девяти различных цветов.

Благодаря оптимальной геометрии и защищённости от перекрёстных помех этот кабель превосходит требования стандартов ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11802 Ed. 2.0 и IEC 61156-5 Ed. 2.0, IEEE 802.3af PoE и 802.3at PoE+.