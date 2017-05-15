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Один из крупнейших в отрасли производителей алмазного инструмента АО "АЛМАЗИНСТРУМЕНТ" на wire Russia 2017

Один из крупнейших в отрасли производителей алмазного инструмента АО АЛМАЗИНСТРУМЕНТ на wire Russia 2017

19 мая 2017, 15:32
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: wire Russia 2017

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АО «АЛМАЗИНСТРУМЕНТ» с 1960 года производит алмазный инструмент с применением природных и синтетических алмазов для кабельных, машиностроительных,  подшипниковых, электротехнических, автомобильных, инструментальных и других предприятий России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

На сегодняшний момент предприятие является одним  из крупнейших в отрасли производителей алмазного инструмента. Имея специалистов уникальных профессий, высокопроизводительное технологическое оборудование, значительный опыт работы, завод производит алмазный инструмент заданного качества крупными партиями, малыми сериями, а также специальный алмазный инструмент по чертежам, эскизам заказчиков, на заготовках заказчиков.

Среди продукции АО «АЛМАЗИНСТРУМЕНТ»:

•Алмазный волочильный инструмент из природных и синтетических алмазов
Инструмент предназначен для холодного и горячего волочения проволоки из различных металлов и сплавов (медь, золото, серебро, платина, алюминий, сталь, латунь и т.п.), а также применяется для волочения трубки из нержавеющей стали для медицинских инъекционных игл.

•Алмазный правящий инструмент из природных и синтетических алмазов

•Алмазный инструмент, изготовленный методом гальваностегии

•Стеклорезы и резцы алмазные для стеклорезов
 
•Прочие инструменты и услуги

Компания: wire Russia
Эта новость часть сюжета wire Russia 2017
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