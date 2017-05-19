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Отраслевые новости: Минэнерго РФ

Состоялось заседание Рабочей группы "Группы 20" по устойчивому развитию

Состоялось заседание Рабочей группы Группы 20 по устойчивому развитию

19 мая 2017, 15:55
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО

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Состоялось заключительное (3-е) в рамках немецкого председательства заседание Рабочей группы «Группы 20» по устойчивому развитию, занимающейся вопросами климата и энергетики в рамках Форума. Российскую делегацию, состоящую из представителей МИД России, Минэнерго России и Минэкономразвития России возглавил Директор Департамента международного сотрудничества Министерства энергетики Российской Федерации Роман Маршавин.

На заседании присутствовали делегации всех членов «Группы 20» (Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония, Европейский союз), а также Испании, Сингапура, Норвегии и Нидерландов, выступающих в 2017 г. в качестве приглашенных участников Форума.

Основным результатом заседания стало согласование проекта «Плана действий «Группы 20» по климату и энергетике для роста». Итоговый документ затрагивает основные вопросы международного сотрудничества в энергетической сфере, такие как: развитие энергетической эффективности, продвижение устойчивой энергетики, расширение доступа к энергии, а также устранение неэффективных субсидий на ископаемое топливо.

В процессе обсуждения сторонам удалось устранить большинство противоречий и сбалансировать документ с тем, чтобы он одинаково учитывал интересы импортеров и экспортеров энергоносителей, а также отражал существующие возможности развития чистых технологий для ископаемых видов топлива. Проект «Плана» был направлен на рассмотрение шерпам «Группы 20» для последующей передачи лидерам и утверждения во время Саммита Форума, запланированного на 7-8 июля с.г.

Компания: Министерство энергетики РФ
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