УГМК приняла представительную делегацию из Финляндии

18 мая УГМК и АО «Уралэлектромедь» (предприятие металлургического комплекса компании) посетила делегация Финляндской республики во главе с чрезвычайным и полномочным послом в Российской Федерации господином Микко Хаутала.



В состав представительной делегации (более 40 человек) вошли руководители 25 финских предприятий, специализирующихся на производстве машиностроительной, металлургической, полимерной продукции, а также различного оборудования. Их знакомство с одним из крупнейших отечественных холдингов состоялось в рамках официального визита в Свердловскую область с целью дальнейшего развития сотрудничества в различных областях промышленности и социальной сферы.



- Свердловская область и, в частности, УГМК для финских предприятий является одной из наиболее перспективных и привлекательных инвестиционных площадок. Это динамично развивающийся регион с богатым экономическим и интеллектуальным потенциалом, поэтому мы ищем здесь новые возможности для дальнейшего укрепления наших деловых связей, - отметил г-н Хаутала. – Тем более, что УГМК – это очень важный партнер для многих финских компаний.



В ходе визита гости встретились с генеральным директором УГМК Андреем Козицыным, а также побывали в основных цехах АО «Уралэлектромедь» - одного из ключевых партнеров финской компании Outotec на протяжении более 20 лет.



- С финскими коллегами мы знакомы очень давно, - подчеркнул Андрей Козицын. – На сегодняшний день с УГМК сотрудничают более 50 финских компаний. Это касается и горной добычи, и металлургии, и металлообработки – практически всех направлений нашей деятельности. И каждый раз у нас получается очень конструктивное, деловое и профессиональное взаимодействие. С такими партнерами приятно работать.



Как рассказал главный инженер АО «Уралэлектромедь» Алексей Королев, нынешний этап сотрудничества с Outotec в первую очередь связан с модернизацией медерафинировочных мощностей. В частности, четыре из пяти анодных печей медеплавильного цеха укомплектованы весодозирующим оборудованием финского производства. Компания обеспечила базовый инжиниринг и поставила большую часть оборудования для первой очереди нового цеха электролиза меди, введенного в строй в 2012 году. Аналогичная работа продолжается по второй очереди цеха, где будет установлена финская катодосдирочная машина, фильтровальное оборудование и др.



Финский дипломат проявил большой интерес к экскурсии на промплощадку. Особое впечатление на Микко Хаутала произвело посещение химико-металлургического цеха, где прямо на его глазах выплавили золотой слиток. Г-н посол впервые присутствовал при таком зрелище и признался, что был очень удивлен его немалым весом (12 кг) при достаточно скромных размерах.



- У вас современное, высокотехнологичное предприятие, которое поражает масштабом проводимой модернизации. Позитивное впечатление производит и Верхняя Пышма, где я побывал впервые: очень красивый город с развитой инфраструктурой, новыми спортивными сооружениями и жилыми кварталами, - поделился он.



В завершении визита состоялось итоговое совещание в Техническом университете УГМК, где уральские металлурги и представители бизнеса Финляндии обсудили потенциальные направления сотрудничества.