Услуга "Абонентская книжка – бесплатно!" от АО "Каббалкэнерго"

конференция "Полимеры в кабельной индустрии 2017"
19 мая 2017, 16:41
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАББАЛКЭНЕРГО
Сегодня каждому потребителю на безвозмездной основе можно получить абонентскую книжку в структурных подразделениях АО «Каббалкэнерго» (входит в группу компаний «Россети»).
Гарантирующий поставщик электроэнергии Кабардино-Балкарии в рамках клиентоориентированной политики централизованно изготавливает и поставляет абонентские книжки во все свои структурные подразделения, где потребители электроэнергии могут получать их бесплатно.
Эта услуга направлена, прежде всего, на тех потребителей, которые на протяжении многих лет производили расчеты по абонентским книжкам, выбрав для себя этот способ ведения учета потребленной электроэнергии как наиболее удобный.
«Что касается остальных организаций, например, почтовых отделений или единых расчетно-кассовых центров, в которых за абонентские книжки взымается определенная плата, хозяйственную деятельность они ведут самостоятельно, и влиять на них «Каббалкэнерго» не может», - отмечают в энергетической компании.
В итоге выбор остается за потребителем – купить абонентскую книжку или получить ее бесплатно. Если решение принято в пользу последнего, нужно обратиться в ближайшее территориальное энергосбытовое отделение энергетической компании.
Как показывает статистика, в республике эта услуга достаточно востребована. Так в 2016 году структурными подразделениями АО «Каббалкэнерго» было выдано более 70 тысяч абонентских книжек и еще около 30 тысяч - за четыре месяца текущего года.