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Отраслевые новости: Россия

В Минпромторге России идет подготовка к 10-му заседанию Межправительственной Российско-Чешской комиссии

В Минпромторге России идет подготовка к 10-му заседанию Межправительственной Российско-Чешской комиссии

19 мая 2017, 17:28
Рубрика: Россия
Метки: МИНПРОМТОРГ

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17 мая 2017 года директор Департамента международного сотрудничества Минпромторга России Алексей Господарев провел заседание Российской части Межправительственной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству между Российской Федерацией и Чешской Республикой.

В заседании приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти, органов власти субъектов Российской Федерации, российских коммерческих и общественных организаций.

Встреча прошла в преддверии десятого заседания Межправительственной Российско-Чешской комиссии, которое состоится 30 мая 2017 г. в Москве с участием сопредседателей: с российской стороны – Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова, с чешской – Министра промышленности и торговли Чешской республики Йиржи Гавличека.

Участники заседания обсудили различные вопросы текущего и перспективного сотрудничества России и Чехии в области промышленности, энергетики, транспорта, связи, образования, туризма, сельского хозяйства, стандартизации и метрологии, поддержки малого и среднего предпринимательства, финансов.

Кроме того, были затронуты организационные вопросы, связанные с подготовкой к проведению заседания межправительственной Российско-Чешской комиссии, а также встречи деловых кругов России и Чехии в формате бизнес-форума в Центре международного торговли 29 мая 2017 года.

Компания: Минпромторг РФ
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