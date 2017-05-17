конференция "Полимеры в кабельной индустрии 2017"
19 мая 2017, 16:34
Рубрика: Энергетика
Метки: МОСОБЛЭНЕРГО
В «Мособлэнерго» состоялся День мастера, в ходе которого был проведен семинар по вопросам подготовки технического освидетельствования электроустановок, особенностей прокладки и монтажа трехжильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена. Специалисты компании приняли участие и в практической части семинара по монтажу переходных и концевых муфт.
Днем мастера в электроэнергетике принято называть комплекс лекций и обучающих мероприятий, проходящих на базе компании, позволяющих административно-техническому персоналу получить дополнительные знания и умения, необходимые для дальнейшей работы. АО «Мособлэнерго» ежегодно проводит День мастера для главных инженеров и технических специалистов филиалов. Главная цель – повышение уровня профессиональной подготовки работников.