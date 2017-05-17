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Отраслевые новости: Энергетика

В "Мособлэнерго" состоялся день мастера

В Мособлэнерго состоялся день мастера

19 мая 2017, 16:34
Рубрика: Энергетика
Метки: МОСОБЛЭНЕРГО

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В «Мособлэнерго» состоялся День мастера, в ходе которого был проведен семинар по вопросам подготовки технического освидетельствования электроустановок, особенностей прокладки и монтажа трехжильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена. Специалисты компании приняли участие и в практической части семинара по монтажу переходных и концевых муфт.

Днем мастера в электроэнергетике принято называть комплекс лекций и обучающих мероприятий, проходящих на базе компании, позволяющих административно-техническому персоналу получить дополнительные знания и умения, необходимые для дальнейшей работы. АО «Мособлэнерго» ежегодно проводит День мастера для главных инженеров и технических специалистов филиалов. Главная цель – повышение уровня профессиональной подготовки работников.

Компания: АО "Мособлэнерго"
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