В "Нижновэнерго" обсудили вопросы противодействия энерговоровству с представителями малого бизнеса

В производственном отделении (ПО) «Южные электрические сети» филиала «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» состоялось первое открытое совещание энергетиков с представителями малого бизнеса. Основной повесткой встречи стала борьба с потерями электроэнергии на территории Кулебакского района Нижегородской области.



В рамках прошедшего мероприятия, специалисты «Нижновэнерго» обсудили с представителями бизнес-сообщества, вопросы связанные с профилактикой случаев хищения электрической энергии, незаконного присоединения к сетям, а так же озвучили краткие результаты работы по выявлению безучетного потребления электроэнергии на территории Кулебакского района Нижегородской области. Так, в результате проведенных проверок, персоналом Кулебакского района электрических сетей (РЭС), только за апрель 2017 года на юридических лиц было составлено 13 актов безучетного потребления электрической энергии, общей суммой 419 870 кВт*ч. Кроме того, важной темой совещания стало обсуждение существующего законодательства Российской Федерации, регламентирующего взаимоотношения юридических лиц и энергетиков, в вопросах технологического присоединения, и использования электроэнергии. По итогам встречи, 15 индивидуальных предпринимателей подали заявки на устранение разного рода нарушений правил пользования электроэнергией и замену приборов учета.



Напомним, на данный момент в России ужесточена административная ответственность за самовольное подключение к сетям и использование электрической энергии, а также нарушение правил пользования электроэнергией, правил устройства, эксплуатации энергопотребляющих установок. В частности, увеличены размеры штрафов за самовольное подключение и использование электрической энергии для физических лиц – до 10 000-15 000 руб., для должностных – до 80 000 руб., для юридических – до 200 000 руб. Также выросли штрафы за нарушение правил пользования энергией, правил устройства, эксплуатации энергопотребляющих установок: для населения – до 2 000 руб., для должностных лиц – до 4 000 руб. Индивидуальных предпринимателей ожидает штраф в размере до 4 000 руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, юридические лица – до 40 000 руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. В ряде случаев за хищение электроэнергии предусмотрена уголовная ответственность.



Хищения электроэнергии наносят финансовый вред сетевой компании, провоцируют сбои в электроснабжении, становятся причиной перепадов напряжения в сети, в результате чего из строя может выйти бытовая техника, причем не только у нерадивых потребителей, но и у их соседей. Кроме того, противоправные действия энерговоров могут привести к электротравме самого расхитителя электроэнергии или окружающих. Поэтому энергетики призывают всех, кому стало известно о случаях хищения электроэнергии, сообщить об этом по круглосуточному телефону Контакт-центра ПАО «МРСК Центра и Приволжья»: 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный).