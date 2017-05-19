 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: Энергетика

В ОДУ Северо-Запада и Ленинградском РДУ состоялась торжественная встреча с ветеранами энергетики

В ОДУ Северо-Запада и Ленинградском РДУ состоялась торжественная встреча с ветеранами энергетики

19 мая 2017, 16:58
Рубрика: Энергетика
Метки: СО ЕЭС

Обсудить на форуме

210 просмотров

18 мая в филиалах АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Северо-Запада» (ОДУ Северо-Запада) и «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Санкт-Петербурга и Ленинградской области» (Ленинградское РДУ) прошла торжественная встреча с ветеранами топливно-энергетического комплекса, посвященная 15-летию создания Системного оператора.

17 июня 2002 года из состава ОАО РАО «ЕЭС России» в процессе реформирования энергетической отрасли была выделена первая компания – Системный оператор. Впервые в истории отечественной энергетики технологическое управление электроэнергетическим режимом стало самостоятельной функцией. АО «СО ЕЭС» – специализированная организация, единолично осуществляющая централизованное оперативно-диспетчерское управление Единой энергетической системой России.

В преддверии праздника диспетчерские центры Филиалов АО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада и Ленинградского РДУ посетили ветераны энергетики – бывшие руководители предприятий филиалов ПАО «ОГК-3», ПАО «МРСК Северо-Запада», ПАО «ОГК-2», ПАО «МРСК Центра», ПАО «ТГК-1» и действующее руководство АО «Юго-Западная ТЭЦ», Филиала ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Северо-Запада и ПАО «Ленэнерго».

Гости ознакомились с работой диспетчеров и применяемыми в диспетчерском управлении передовыми технологиями, увидели, как функционирует современный диспетчерский центр, здание которого является примером использования современных энергоэффективных технологий.

Генеральный директор ОДУ Северо-Запада Сергей Шишкин рассказал гостям о трехуровневой системе оперативно-диспетчерского управления ЕЭС России, роли Системного оператора и его филиалов в обеспечении стабильного функционирования энергосистемы страны, а также о задачах, решаемых специалистами компании в процессе управления электроэнергетическим режимом энергосистем, и перспективном развитии энергетики региона. Ветераны с большим интересом отметили появление новых технологий, вспомнили свои первые трудовые шаги, оценили успехи нового поколения энергетиков – своих бывших коллег и учеников. Большой интерес гости проявили и к информации о вводе новых мощностей в энергетике, функционировании новых технологий на рынке электроэнергии, соблюдении стандартов частоты в ЕЭС России.

Сергей Шишкин отметил, что такие встречи сближают тех, кто посвятил свою жизнь работе в отрасли, дают энергетикам старшего поколения уверенность, что они не забыты, что их знания и опыт интересны молодежи. «Было очень приятно видеть улыбающиеся лица убеленных сединой ветеранов: наши гости были рады этой встрече, рады, что они снова вместе, хоть и не в стенах родных предприятий», – сказал генеральный директор ОДУ Северо-Запада.

Компания: АО "СО ЕЭС"

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!