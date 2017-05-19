В Тамбовской области работники МРСК Центра и МЧС России успешно отработали совместную ликвидацию пожара на энергообъекте

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19 мая 2017, 17:58
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТАМБОВЭНЕРГО
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» на базе подстанции (ПС) 110 кВ «Рассказовская» прошла совместная тренировка оперативного персонала предприятия и ГУ МЧС России по Тамбовской области. Энергетики и представители спасательного ведомства отработали взаимодействие при ликвидации пожара на энергообъекте.
Согласно сценарию тренировки, из-за разрушения ввода 110 кВ с выбросом и возгоранием масла на трансформаторе №2 подстанции начался пожар. Электромонтер по обслуживанию энергообъекта незамедлительно доложил о сложившейся ситуации диспетчеру оперативно-технологической службы Центра управления сетями Тамбовэнерго, после чего, тот связался с оперативной службой ГУ МЧС России по Тамбовской области и вызвал пожарный расчет. Параллельно с этим энергетики по оперативной карточке пожаротушения вывели трансформатор в ремонт и предприняли меры по предотвращению распространения огня. Прибывшая на подстанцию команда Рассказовского пожарно-спасательного гарнизона пожарно-спасательной части № 24 в считанные минуты потушила возгорание.
Оборудование подстанции все это время продолжало работать по нормальной схеме. Оперативность и четкие и слаженные действия персонала оперативного персонала тамбовского филиала МРСК Центра и МЧС России позволили предотвратить развитие аварийной ситуации и не допустить нарушения электроснабжения потребителей.
Организаторы тренировки высоко оценили уровень подготовки ее участников. «Результаты тренировки подтвердили высокую степень готовности ее участников к совместным действиям по обеспечению надежного электроснабжения потребителей. Подобные мероприятия в равной степени необходимы как энергетикам, так и пожарным. Они должны уметь быстро и безошибочно действовать в случае пожара на подстанции, чтобы не оставить жителей и предприятия региона без электричества», - отметил первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» Игорь Поляков.