В филиале "СмоленскАтомЭнергоСбыт" обсудили новые формы работы с потребителями

О выставке Связь-2017 рассказывают
19 мая 2017, 14:39
Рубрика: Энергетика
Метки: СМОЛЕНСКАТОМЭНЕРГОСБЫТ
Гарантирующий поставщик особое внимание уделяет работе со всеми группами потребителей электрической энергии - а это почти 400 тысяч жителей Смоленской области и более 12 тысяч юридических лиц. Вопросам работы с клиентами было посвящено совещание, которое прошло в филиале «СмоленскАтомЭнергоСбыт» 17 мая под председательством заместителя Генерального директора – директора филиала «СмоленскАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» Александра Медведева. В работе приняли участие заместители директора филиала, руководители отделений, участков, профильных служб и отделов.
Открывая встречу, Александр Медведев подчеркнул, динамика электропотребления в Смоленской области сохраняется стабильной по сравнению с 2016 годом. Это говорит о том, что несмотря на непростую экономическую ситуацию в целом в стране, промышленность региона работает стабильно.
Сегодня важно взаимодействовать с каждым потребителем – как с добросовестными клиентами, выражая им благодарность, так и с теми потребителями, кто систематически не выполняют свои договорные обязательства. К ним возможно применение всего комплекса мер, предусмотренного законодательством Российской Федерации.
Стоит отметить, что на сегодняшний день основная доля задолженности за потребленную электроэнергию приходится на организации коммунального комплекса и исполнителей коммунальных услуг. За нарушение ими своих договорных обязательств законом предусмотрена ответственность – вплоть до уголовной. Чтобы оставаться добросовестным потребителем, необходимо своевременно производить оплату текущего электропотребления, избегать накопления задолженности.
Другое важное направление в работе компании – это развитие дополнительных видов бизнеса, востребованных у клиентов. «СмоленскАтомЭнергоСбыт» реализует широкий спектр электротехнической продукции, включая энергосберегающие лампы, приборы учета электроэнергии, трансформаторы тока, кондиционеры, инженерное оборудование. Ассортимент продукции включает более 3-х тысяч наименований. Постоянно расширяется спектр сопутствующих сервисных услуг в области метрологии, энергоменеджмента.
Подводя итоги совещания, директор филиала «СмоленскАтомЭнергоСбыт» Александр Медведев отметил, что выполнение плановых показателей по сбору денежных средств, снижение уровня дебиторской задолженности, развитие дополнительных видов бизнеса – остаются первостепенными задачами для гарантирующего поставщика.