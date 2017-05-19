В правительстве Мурманской области обсудили вопросы погашения задолженности за энергоресурсы предприятиями ЖКХ

Генеральный директор АО «АтомЭнергоСбыт» Пётр Конюшенко посетил Мурманскую область, где принял участие в заседании межведомственной комиссии по выработке политики погашения и реструктуризации задолженности за ранее потребленные топливно-энергетические ресурсы. Заседание комиссии состоялось под председательством заместителя губернатора мурманской области Евгения Никоры. Темами обсуждения стали долги предприятий тепло- и водоснабжения южной части области перед гарантирующим поставщиком электроэнергии.



В своем докладе директор «КолАтомЭнергоСбыт» Алексей Горчаков отметил низкую платежную дисциплину МУП «Услуги ЖКХ», которое в 2017 году оплатило только 7% потребленной электроэнергии и сейчас находится в процессе банкротства. Также в данной процедуре находится и МУП «ЖЭК» поселка Умба, у предприятия только 23% оплат в адрес гарантирующего поставщика. Непростая ситуация с оплатой со стороны котельной, снабжающей теплом поселок Ена (29%).



Положительную динамику докладчик отметил относительно платежной дисциплины предприятия МУП «Энергия»: в результате проделанной работы процент оплат вырос с 50% в 2016 году до 83% в 2017 году, однако за предприятием все равно числится долг в размере 15 млн рублей. Кроме того, на заседании рассмотрели долги нескольких предприятий «Кандалакшаводоканал».



Стороны обсудили причины накопления задолженности и пути ее снижения. В частности, отмечена необходимость обеспечить оперативную передачу оборудования котельных, находящихся в процедуре банкротства, новым унитарным предприятиям. Однако это не решает проблему долгов прежних МУПов за электроэнергию.



Позиция гарантирующего поставщика в данном аспекте максимально отражает требования действующего законодательства.

«АО «АтомЭнергоСбыт» будет обращаться в правоохранительные органы с целью проверки конкурсного управления и выявления направлений расходования денежных средств должников-банкротов во всех случаях», - сообщил генеральный директор АО «АтомЭнергоСбыт» Пётр Конюшенко.



Перед всеми предприятиями, эксплуатирующими объекты тепло- и водоснабжения поставлена задача обеспечивать обоснование достаточного субсидирования, а также в рамках действующего законодательства усилить работу по сбору задолженности за коммунальные услуги с населения.



Отдельно Евгений Никора отметил важность обновления теплоносителей и сетей: «Сбор средств – важная, но не единственная часть работы предприятий, эксплуатирующих котельные, и органов власти муниципалитетов. Залогом безубыточности является снижение операционных затрат путем проведения модернизации».



Также обсуждался вопрос перспектив развития теплоснабжения региона в целом для стабилизации энергорынка Мурманской области.