 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: Энергетика

В правительстве Мурманской области обсудили вопросы погашения задолженности за энергоресурсы предприятиями ЖКХ

В правительстве Мурманской области обсудили вопросы погашения задолженности за энергоресурсы предприятиями ЖКХ

19 мая 2017, 17:20
Рубрика: Энергетика
Метки: АТОМЭНЕРГОСБЫТ

Обсудить на форуме

227 просмотров

Генеральный директор АО «АтомЭнергоСбыт» Пётр Конюшенко посетил Мурманскую область, где принял участие в заседании межведомственной комиссии по выработке политики погашения и реструктуризации задолженности за ранее потребленные топливно-энергетические ресурсы. Заседание комиссии состоялось под председательством заместителя губернатора мурманской области Евгения Никоры. Темами обсуждения стали долги предприятий тепло- и водоснабжения южной части области перед гарантирующим поставщиком электроэнергии.

В своем докладе директор «КолАтомЭнергоСбыт» Алексей Горчаков отметил низкую платежную дисциплину МУП «Услуги ЖКХ», которое в 2017 году оплатило только 7% потребленной электроэнергии и сейчас находится в процессе банкротства. Также в данной процедуре находится и МУП «ЖЭК» поселка Умба, у предприятия только 23% оплат в адрес гарантирующего поставщика. Непростая ситуация с оплатой со стороны котельной, снабжающей теплом поселок Ена (29%).

Положительную динамику докладчик отметил относительно платежной дисциплины предприятия МУП «Энергия»: в результате проделанной работы процент оплат вырос с 50% в 2016 году до 83% в 2017 году, однако за предприятием все равно числится долг в размере 15 млн рублей. Кроме того, на заседании рассмотрели долги нескольких предприятий «Кандалакшаводоканал».

Стороны обсудили причины накопления задолженности и пути ее снижения. В частности, отмечена необходимость обеспечить оперативную передачу оборудования котельных, находящихся в процедуре банкротства, новым унитарным предприятиям. Однако это не решает проблему долгов прежних МУПов за электроэнергию.

Позиция гарантирующего поставщика в данном аспекте максимально отражает требования действующего законодательства.
«АО «АтомЭнергоСбыт» будет обращаться в правоохранительные органы с целью проверки конкурсного управления и выявления направлений расходования денежных средств должников-банкротов во всех случаях», - сообщил генеральный директор АО «АтомЭнергоСбыт» Пётр Конюшенко.

Перед всеми предприятиями, эксплуатирующими объекты тепло- и водоснабжения поставлена задача обеспечивать обоснование достаточного субсидирования, а также в рамках действующего законодательства усилить работу по сбору задолженности за коммунальные услуги с населения.

Отдельно Евгений Никора отметил важность обновления теплоносителей и сетей: «Сбор средств – важная, но не единственная часть работы предприятий, эксплуатирующих котельные, и органов власти муниципалитетов. Залогом безубыточности является снижение операционных затрат путем проведения модернизации».

Также обсуждался вопрос перспектив развития теплоснабжения региона в целом для стабилизации энергорынка Мурманской области.

Компания: АО "АтомЭнергоСбыт"

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!