Результаты демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills признали Белоруссия и Казахстан

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19 мая 2017, 16:48
Рубрика: В мире
Метки: WorldSkills Russia
Россия, Белоруссия и Казахстан объединились для развития профобразования и движения WorldSkills на территории евразийского пространства. Стороны договорились о совместном признании результатов чемпионатов и демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills.
16 мая казахстанское НАО «Холдинг «Кәсіпқор» и белорусский Республиканский институт профессионального образования подписали двусторонние меморандумы о взаимодействии с Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».
Стороны объединились для повышения качества профобразования, внедрения в систему образования передового международного опыта подготовки кадров и совершенствования соответствующих стандартов. Страны договорились о совместном признании результатов чемпионатов и демонстрационного экзамена, об организации совместных сборов команд и соревнований по высокотехнологичным компетенциям, а также о реализации программы FutureSkills, нацеленной на прогнозирование профессий будущего.
В круглом столе, в рамках которого состоялось подписание меморандумов, приняли участие порядка 50 директоров колледжей из Белоруссии и Казахстана, а также заместитель министра образования и науки Российской Федерации Людмила Огородова. Модератором мероприятия выступил генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов.
Напомним, в рамках финала V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Краснодаре проходит I открытый Евразийский чемпионат. В борьбу за награды в отдельном медальном зачете по 31 компетенции вступили студенты из Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. 58 представителей трех стран Евразийского пространства соревнуются наряду с российскими конкурсантами. К оценке навыков молодых специалистов присоединятся 60 экспертов из Белоруссии, Казахстана и Узбекистана.
По результатам соревнований все международные конкурсанты получат паспорт компетенций (SkillsPassport), удостоверяющий уровень владения компетенцией по стандартам WorldSkills, с указанием количества набранных баллов.
Демонстрационный экзамен – это форма государственной итоговой аттестации (ГИА) и единственная в России независимая оценка практических навыков студентов колледжей и техникумов, которая проводится по стандартам WorldSkills. На экзамене студенты выполняют конкурсные задания чемпионатов WorldSkills по компетенциям, соответствующим образовательным программам среднего профессионального образования.
Пилотный проект по внедрению демонстрационного экзамена в систему ГИА стартовал в январе 2017 года. С 15 января по 22 февраля испытание по 29 компетенциям прошли 2184 студентов и выпускников профессиональных образовательных организаций в семи регионах России: Москве, Московской области, Хабаровском крае, Республике Саха (Якутия), Тульской области, Тюменской области и Республике Северная Осетия-Алания.