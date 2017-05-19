Анонс RusCable Insider Digest №34 от 22 мая 2017 года

RusCable Insider Digest №34 от 22 мая 2017 года RusCable Insider Digest №34 от 22 мая 2017 года RusCable Insider Digest №34 от 22 мая 2017 года

После недельного перерыва, связанного с длинными праздничными выходными, выходит очередной номер еженедельника RusCable Insider Digest (№34 от 22 мая 2017 года). Представляем нашим читателям обзор самых важных новостей и событий рынка кабеля, электротехники, электроэнергетики с 8 по 19 мая 2017 года. Государственная поддержка, инвестиционные проекты, новые разработки и решения в кабельном мире, международные энергетические отношения и сотрудничество, а так же специальный раздел «Аналитика», с обзором роста импорта кабельной продукции по итогам I квартала 2017 года, от маркетингового агентства «Нужные люди». Все это и многое другое в новом выпуске еженедельника RusCable Insider Digest.

Ниже представлены некоторые из самых главных новостей, по мнению редакции:

Обязательно к прочтению

Путин утвердил стратегию экономической безопасности России до 2030 года

Президент Владимир Путин утвердил стратегию экономической безопасности России на период до 2030 года, указ об этом опубликован на официальном портале правовой информации.

В числе основных угроз названы дискриминационные меры против ключевых секторов экономики, ограничение доступа к иностранным финансовым ресурсам и современным технологиям, повышение конфликтного потенциала в зонах экономических интересов страны и вблизи ее границ, а также усиление колебаний конъюнктуры мировых товарных и финансовых рынков, изменение структуры мирового спроса на энергоресурсы, исчерпание экспортно-сырьевой модели экономического развития и истощение ресурсной базы топливно-сырьевых отраслей.

Стратегия призвана предотвратить кризисные явления в ресурсно-сырьевой, производственной, научно-технологической и финансовой сферах, а также не допустить снижение качества жизни граждан. Кроме того, она предусматривает совершенствование механизма ответных мер в случае западных санкций.



Александр Новак рассказал о ходе реализации программы импортозамещения в ТЭК России

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак выступил с докладом на выездном заседании Правительственной комиссии по импортозамещению «Об импортозамещении продукции машиностроения для ТЭК».

Министр отметил, что по итогам анализа, который проводился совместно с компаниями ТЭК, был определен список из 18 приоритетных направлений для импортозамещения в отрасли. Эти мероприятия позволили разработать и принять семь отраслевых планов импортозамещения: шесть по различным областям промышленности, один – по программному обеспечению.

Александр Новак отметил, что компаниями ведётся подготовка технических заданий на создание аналогов импортного оборудования, реализация которых осуществляется в рамках корпоративных планов импортозамещения. «При координации со стороны Минэнерго России, эти планы были разработаны и погружены в долгосрочные программы развития всех компаний ТЭК с госучастием», - подчеркнул Министр.



Китай объявил о начале новой углеводородной революции

Китайские нефтяники первыми в мире добыли со дна Южно-Китайского моря «горючий лед» — гидрат природного газа. Об этом в четверг, 18 мая, сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на Министерство земельных и природных ресурсов КНР.

«Это будет таким же крупным событием, как произошедшая ранее в США сланцевая революция. В итоге методы использования энергии в будущем претерпят трансформацию», — заявил заместитель управления геологических исследований министерства Ли Цзиньфа.

Он отметил, что в разработке теоретической базы и технологий Китай в данном направлении достиг «беспрецедентных успехов», в результате чего страна заняла лидирующее положение в мире по добыче «горючего льда».



Доходные электросети поделятся с убыточными

Правительство выбрало компромиссный вариант ликвидации «последней мили» в электросетях — перекрестного субсидирования, когда крупные потребители частично платят за мелкий и средний бизнес. 1 июля «милю» должны отменить в 16 регионах. Выпадающие доходы проблемных распредсетей будут компенсировать за счет плавного роста единого тарифа Федеральной сетевой компании (ФСК, входит в «Россети») и перераспределения дивидендов дочерних компаний госхолдинга. Альтернативную идею «Россетей» в Белом доме пока отклонили.



Материалы RusCable.Ru

«СВЯЗЬ-2017»

В течение выставки, команда RusCable.Ru активно общалась с ее участниками – представителями кабельных предприятий и экспертами рынка. Специально для читателей портала они поделились мнениями о выставке, выделили положительные и отрицательные моменты, а также подробно рассказали о том, какие приоритетные направления осваивают их компании.



Итоги международной выставки «Электро-2017»

С 17 по 20 апреля 2017 г. в Москве в ЦВК «Экспоцентр» проходила 26-я международная выставка «Электрооборудование. Светотехника. Автоматизация зданий и сооружений» – «Электро-2017» - самое значимое событие года для электротехнической индустрии России и стран СНГ. Портал RusCable.Ru выступил генеральным информационным партнером мероприятия.

Высокую оценку этому мероприятию дали профильные органы государственной власти, которые оказали активную поддержку в проведении выставки.



Арктика

«Роснефть» удвоит инвестиции в освоение арктического шельфа

В настоящее время «Роснефти» принадлежит 28 лицензионных участков на Арктическом шельфе с суммарными ресурсами 34 миллиарда тонн нефтяного эквивалента. Эксперты считают, что российский шельф в Арктике содержит нефти и газа на 20 триллионов долларов и к 2050 году будет давать 20-30% от общей добычи. Многие зарубежные компании понимают это, однако в условиях падения нефтяных цен предпочли сэкономить на арктических проектах. С 2014 года нефтегазовые компании сократили инвестиции в добычу на арктическом шельфе на 43% (с 345 до 198 миллиардов долларов). «Роснефть» же, являющаяся главным недропользователем на российском шельфе, продолжили развивать эти капиталоемкие проекты, даже несмотря на неблагоприятную экономическую конъюнктуру.



Группа компаний «Россети»

Энергетика Севастополя входит в состав РФ

После присоединения Крыма к РФ сетями Севастополя продолжала управлять ЭК «Севастопольэнерго». В городе компания работает через филиал, зарегистрированный в 2014 году. Его выручка в 2016 году составила 3,2 млрд руб., чистая прибыль — 120,3 млн руб. В СМИ компанию связывают с депутатом Госдумы Александром Бабаковым и президентом ФК ЦСКА Евгением Гинером. Филиал ЭК «Севастопольэнерго» пока работает в Крыму, но его финрезультаты ухудшились: в январе-марте 2017 года выручка упала вдвое, до 412 млн руб., убыток составил 151 млн против прибыли 6,5 млн руб. в первом квартале 2016 года. По данным ЕГРЮЛ, ООО «Севастопольэнерго» зарегистрировано 8 февраля, 100% акций владеет Евгений Бочаров. Директор — экс-глава производственно-технического отдела ЭК «Севастопольэнерго» Евгений Илларионов.

Регистрация ООО в РФ — первый шаг по выходу «Россетей» в Крым. О таком намерении госхолдинга стало известно в начале февраля.



Кабельные заводы

ЗАО «Кольчугцветмет» вошло в состав кольчугинского «Электрокабеля»

ООО «Сарансккабель» приняли активное участие в торжественном параде «Поклонимся великим тем годам»

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» провел очередную сертификацию КПП

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» в Крыму!

Отзывы о продукции кабельного завода «Спецкабель»

ККЗ и SDS Group подписали договор о партнерстве

Представительству завода «Камкабель» в Казахстане исполнилось 5 лет

ПРОВОДИМ ИСПЫТАНИЯ ПРОДУКЦИИ – быстро и профессионально

Продукция «Спецкабеля» для спортивных объектов ЧМ-2018



Новые разработки и решения в кабельном мире

Самая мощная в мире подземная кабельная система постоянного тока компании nkt cables

Новый рекорд в области высоковольтных кабельных систем постоянного тока: подземная система 640-кВ кабелей постоянного тока с экструдированной изоляцией была успешно испытана и квалифицирована как отвечающая стандартным требованиям компанией NKT Cables. Коммерческое использование первой подземной 640-кВ кабельной системы постоянного тока, созданной с применением современных материалов, обеспечит увеличение максимальной передающей способности кабельных систем на 20% и даст возможность эффективнее интегрировать удалённые источники возобновляемой энергии в глобальные энергосистемы.



Следующее поколение кабелей, являющихся альтернативой кабелям с силиконовой оболочкой типа USP Class I

Компания Northwire, производитель инновационных кабельных продуктов, выпустила следующее поколение кабелей BioCompatic, являющихся альтернативой кабелям с силиконовой оболочкой типа USP Class I. Кабели типа BioCompatic были созданы в результате экономически целесообразной модернизации, исключающей традиционный процесс вулканизации, присутствующий при изготовлении кабелей с силиконовой оболочкой.



Идустрия 4.0

Страны Евразийского союза переведут транспорт и энергетику на общую «цифру»

У России появится общая с другими странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) цифровая платформа, а в перспективе пять стран Союза могут перейти от электронного документооборота к обороту данных, чтобы создать новый, цифровой формат кооперации. На «цифру» в рамках Союза среди отраслей планируется перевод, прежде всего транспорта, энергетики и инфраструктуры трансграничной торговли.

Очевидно, что в цифровом пространстве необходимо согласовывать правила одновременно с правилами в нашем обычном физическом мире. Это поможет реальному сектору экономики.



Сырьевые рынки

Металлурги уперлись в уголь

Государство начало отказывать угольщикам в новых лицензиях из-за рисков безопасности и аварий. Как стало известно «Ъ», ММК Виктора Рашникова и ПМХ семьи Зубицких, претендующие на новый участок Никитинского угольного месторождения в Кузбассе, получили неожиданный отказ. В Минприроды и Минэнерго сочли, что коксующегося угля в России хватает, а проект технологически рискованный, если металлурги не согласуют его отработку, на что те не готовы.



Русал готовится возобновить Тайшетский алюминиевый проект

Русал начинал строить Тайшетский алюминиевый завод в Иркутской области в 2007 году, но заморозил проект в экономический кризис 2008-2009 годов из-за отсутствия финансирования. Компания пыталась вернуться к нему позднее, снова отложив в 2012 году из-за низких цен на алюминий. В проект Русал уже вложил порядка $800 млн.

В прошлом году алюминиевый гигант предложил реанимировать стройку в Тайшете. По его оценкам, мощность завода можно довести до 430 тыс. т алюминия за $800 млн. Русал вел переговоры о проекте с властями, банками и госкомпанией Русгидро, которая уже участвует в совместном с ним Богучанском заводе.



Государственная поддержка

Россия и Китай создадут совместный фонд развития в 100 миллиардов юаней

Китай и Россия создадут совместный фонд размером 100 миллиардов юаней для развития регионального сотрудничества на Дальнем Востоке, говорится в материалах, опубликованных по итогам форума «Один пояс — один путь», который завершился в Пекине.

«Государственный комитет по реформам и развитию Китая создаст российско-китайский инвестиционный фонд по развитию регионального сотрудничества в размере 100 миллиардов юаней для развития сотрудничества между северо-восточными районами Китая и российским Дальним Востоком», — говорится в тексте.

Фото на обложке: процесс производства высоковольтного кабеля на заводе ТАТКАБЕЛЬ. 18 мая заводу ТАТКАБЕЛЬ исполнилось 8 лет. На сегодняшний день завод ТАТКАБЕЛЬ уникальный завод государственного значения, ориентированный на производство кабельной продукции. Завод является крупнейшим представителем энергетического кластера Республики Татарстан и зарекомендовал себя как ответственный и надежный поставщик качественной высоковольтной кабельной продукции для нужд энергосистемы страны и ближнего зарубежья. Это единственный завод в стране, выпускающий кабель на напряжение 500 кВ, а также кабель напряжением 110, 220 и 330 кВ больших сечений до 2500 мм2.

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