Более 11,7 миллиона рублей вложил в ремонтную программу в I квартале "Карачаево-Черкесскэнерго"

конференция "Полимеры в кабельной индустрии 2017"
22 мая 2017, 10:36
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКЭНЕРГО
Своевременная реализация ремонтной программы является одним из приоритетных направлений деятельности филиала МРСК Северного Кавказа - «Карачаево-Черкесскэнерго» (входит в группу компаний «Россети»).
Так, по итогам I квартала текущего года филиал выполнил план ремонтной программы на 105,7%, а объем средств, направленных на ее реализацию, составил чуть более 11,7 млн рублей. За этот период энергетики провели капитальный ремонт и техобслуживание почти 1400 км воздушных линий электропередачи различного класса напряжения и 314 трансформаторных пунктов 10-0,4 кВ.
Также выполнены ремонт и техобслуживание 112 масляных выключателей 10-110 кВ, 38 разъединителей 35-110 кВ, оборудования релейной защиты и средств технологической связи.
В течение I квартала энергетики произвели замену четырех изношенных и перегруженных трансформаторов 10-0,4 кВ, почти 9 км проводов в сетях 0,4-10 кВ, перетяжку проводов на линиях электропередачи 0,4-10 кВ протяженностью 147,5 км.
Одновременно с этим специалисты филиала проводили работы по расчистке трасс в охранной зоне воздушных линий электропередачи. Так, на ВЛ 0,4-10 кВ от древесно-кустарниковой растительности были расчищены почти 43 га, вдоль трасс ВЛ 35-110 кВ площадь расчистки составила 10,2 га.
Выполняемые в рамках ремонтной программы работы направлены, прежде всего, на подготовку электросетевого комплекса республики к прохождению сезона максимальной нагрузки на сети и повышению надежности энергоснабжения потребителей республики.
Всего в соответствии с утвержденной ремонтной программой специалисты филиала МРСК Северного Кавказа - «Карачаево-Черкесскэнерго» в текущем году проведут капитальный ремонт 93,2 км ВЛ 35-110 кВ, 724 км ВЛ 0,4-10 кВ, 232 трансформаторных подстанций 0,4-10 кВ(ТП), техобслуживание более 6,3 тыс. км линий электропередачи различного класса напряжения и 1231 трансформаторных подстанций 0,4-10 кВ.
Всего на ремонтную программу 2017 года планируется направить 132,6 млн рублей. Основной объем работ на сумму более 106,8 млн рублей, т.е. около 80%, филиал МРСК Северного Кавказа - «Карачаево-Черкесскэнерго» выполнит хозспособом, то есть без привлечения подрядных организаций.