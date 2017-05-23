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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Более сотни фактов энерговоровства пресекли армавирские энергетики с начала года

Более сотни фактов энерговоровства пресекли армавирские энергетики с начала года

22 мая 2017, 17:43
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО

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В ходе рейдов энергетики Армавирского филиала ПАО «Кубаньэнерго» (входит в группу Россети) выявили и пресекли 105 фактов хищения электроэнергии с начала 2017 года. Объем незаконно потребленной электроэнергии превысил 1,9 млн кВт.ч.

В общей сложности энергетиками было составлено 105 актов на сумму 4,7 млн рублей. Среди нарушителей – 86 потребителей физических лиц и 19 юридических лиц. По количеству похищенных киловатт-часов лидирует Отрадненский и Гулькевичский районы. Пойманные на воровстве электроэнергии потребители уже возместили 1,3 млн рублей. С нарушителей, не оплативших задолженность в установленные сроки, она взыскивается в судебном порядке.

– Ущерб, который расхитители наносят энергосистеме, напрямую влияет на надёжность электроснабжения добросовестных потребителей, – комментирует директор Армавирских электрических сетей Рустам Магдеев. – Неучтённое потребление приводит к перепадам напряжения в сети, наносит ущерб бытовой технике, тормозит ремонт и реконструкцию электрооборудования и в целом негативно сказывается на состоянии электросетевого комплекса.

Энергетики в очередной раз напоминают, что любое несанкционированное потребление электричества преследуется законом! Причиненный ущерб придется оплачивать, исходя от максимальной пропускной способности незаконно присоединенного оборудования, а также нести административную ответственность.

Согласно кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях штраф за самовольное подключение к электрическим сетям для физических лиц составляет 10-15 тысяч рублей, должностных лиц – 30-80 тысяч рублей, юридических лиц – 100-200 тысяч рублей.

Несанкционированное потребление электроэнергии может обернуться не только внушительным ударом по кошельку нарушителей. Самым страшным итогом может стать пожар или электротравматизм. Попытки незаконного энергопотребления приводят к превышению максимально допустимой нагрузки на электрические сети, выводу из строя энергооборудования и снижению надежности электроснабжения потребителей. Недополученные средства за услуги по передаче электроэнергии могут препятствовать своевременному ремонту и замене энергооборудования.

 Обо всех фактах известных вам фактах незаконного подключения к электросетям и хищения электроэнергии можно сообщать на телефон «горячей линии» Кубаньэнерго: 8-800-100-15-52.

Оперативное выявление и устранение фактов несанкционированного потребления электричества необходимо для того, чтобы обеспечить безопасность электроснабжения и сократить потери в сетях, стоимость которых является одной из составляющих тарифов на электроэнергию.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"

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