Энергетики Северной Осетии в апреле отключили от электроснабжения объекты 280 неплательщиков

В апреле специалисты филиала МРСК Северного Кавказа – «Севкавказэнерго» (входит в группу компаний «Россети») по заявкам сбытовой компании АО «Севкавказэнерго» отключили от электроснабжения объекты 280 абонентов Северной Осетии, которые не платили за потребленную электроэнергию два и более месяцев. Среди них 243 собственника частных домовладений и 37 – юридических лиц. Всего в списках на введение режима ограниченного энергопотребления - 7 757 неплательщиков, однако, после получения уведомления о грозящемся отключении от питающей линии 4 300 абонентов поспешили погасить свои долги до прихода энергетиков, тем самым оградили себя от риска остаться без электроэнергии.



Наибольшее количество отключений за долги в очередной раз произведено в городе Владикавказе, где из 1 365 злостных неплательщиков 90 абонентам была прекращена подача электроэнергии, а также в Пригородном районе (зона деятельности Октябрьских и Архонских РЭС) - из 956 должников без света остались 98 потребителей.



Энергетики отмечают, что зачастую только такие крайние меры способны приносить результат. Платежная дисциплина улучшилась в Ирафском районе - из 382 оказавшихся в списке должников всего лишь 6 домовладений отключены от питающих линий, остальные незамедлительно оплатили за израсходованные киловатт-часы. В Правобережном районе из 328 неплательщиков отключено от электроснабжения всего 12 абонентов, в Алагирском районе из 253 должников без света остались 8 абонентов.



Следует отметить, что отключения должников проводятся в полном соответствии с российским законодательством и регламентируются Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии». Введение частичного или полного ограничения режима потребления электрической энергии в отношении недобросовестных потребителей проводится по инициативе энергосбытовой компании, перед которой не исполнены обязательства по договору электроснабжения на основании ее письменного уведомления, направленного в сетевую организацию.



Филиал МРСК Северного Кавказа – «Севкавказэнерго» напоминает, что самовольные подключения к электросетям отключенных за долги потребителей могут обернуться для них административным наказанием и серьезными штрафными санкциями, которые для физических лиц составляют 10-15 тысяч рублей, для должностных лиц - 30-80 тысяч рублей или дисквалификация на срок от 1 года до 2 лет, для юридических лиц - до 100-200 тысяч рублей.



Теперь потребителям, в отношении которых вводился режим ограниченного энергопотребления из-за неуплаты, придется не только погасить полностью свои долги, но и оплатить услуги сетевой организации по подключению к линии электропередачи.