Энергетики бьют тревогу по поводу незаконных застроек в охранных зонах ЛЭП

Вопрос о социальной важности решения проблемы незаконных построек в охранных зонах линий электропередачи энергетики филиала МРСК Северного Кавказа – «Севкавказэнерго» (входит в группу компаний «Россети») поднимают не первый год.



Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 160, в охранных зонах ЛЭП запрещены строительство, реконструкция, размещение разного рода зданий и сооружений. Также не разрешается организация массовых мероприятий, проходящих при большом скоплении народа. Тем не менее, в охранных зонах линий электропередачи в г. Владикавказе и районах ведется интенсивная застройка. В течение последних нескольких лет специалистами филиала МРСК Северного Кавказа – «Севкавказэнерго» зафиксировано более 100 фактов незаконной застройки охранных зон ЛЭП. И с каждым годом эта цифра увеличивается.



Отмечены случаи, когда строения частного сектора не только возведены с нарушениями установленных минимальных расстояний до проводов линий электропередачи, но и огорожены капитальными заборами. В охранных зонах ЛЭП высажены и окружены высокой оградой сады, расположены склады, хозяйственные постройки. Мало того, в опасных местах, непосредственно под высоковольтными линиями электропередачи, разместились кафе, рестораны, магазины, автостоянки и даже детские игровые площадки!



Энергетиками зафиксированы нарушения со стороны садоводческих некоммерческих объединений (СНО) «Иринстон», «Рухс», «Локоматив», «Горянка», «Наука», «Весна», «Хурзарин», а также во Владикавказе на улицах Доватора, Васо Абаева, Кесаева, Сетевая, в промышленной зоне и др. Как выясняется в ходе разбирательств, в большинстве случаев незаконные застройки осуществляются в результате самозахвата земельных участков вблизи ЛЭП.



К примеру, несколько лет назад в охранных зонах сразу двух высоковольтных линий электропередачи 110 кВ на набережной реки Терек в центре столицы республики возникла целая зона отдыха, которая стала местом массового времяпровождения граждан. В летнее время года люди гуляют здесь семьями, с детьми на колясках, велосипедах, ребятишки гоняют мяч, при этом даже не подозревая об опасности поражения электрическим током в случае аварийной ситуации.



Обеспокоенность энергетиков вызывают незаконные строения в охранных зонах ВЛ 35-110 кВ садоводческого товарищества «Иристон». Здесь проходят сразу 8 линий электропередачи 110 кВ и 2 ЛЭП – 35 кВ. Массовая застройка под электролиниями – явление нередкое. Опоры высоковольтных линий не только становятся «элементом» частных домов, но и врастают в стены заборов или служат «украшением» внутридворовой территории. Некоторые из данных ЛЭП питают электроэнергией жизненно важные и социально значимые объекты. В частности, энергоснабжение водозабора города Владикавказа осуществляет ВЛ 35 кВ, проходящая как раз по этой территории. В случае аварии, которую легко может спровоцировать хозяйственная деятельность жителей садоводческого товарищества, граждане столицы и других населенных пунктов рискуют остаться без электричества, а город Владикавказ – без водоснабжения на длительное время, так как к некоторым опорам и линиям электропередачи практически нет доступа.



В филиале МРСК Северного Кавказа – «Севкавказэнерго» отмечают, что хаотичные застройки не только препятствуют проведению ремонтно-эксплуатационных работ, но и могут привести к непоправимым последствиям из-за возможного обрыва провода высокого напряжения: поражению людей электрическим током и возгоранию строений. Пример того - случай пятилетней давности, когда в результате погодных условий произошел обрыв провода ВЛ 35 кВ, проходящей через садоводческое товарищество «Рухс». Незаконно расположенные в охранной зоне данной линии электропередачи дома оказались в зоне аварии. По чистой случайности не пострадали сами местные жители от поражения электрическим током, обошлось лишь возгоранием кровли построек.



Это только те факты, которые энергетики выявили. В районах далеко не всегда застройщики и местные администрации учитывают требования законодательства, запрещающего проведение в охранных зонах ЛЭП любых видов работ без согласования с сетевой организацией. Для сведения, согласно действующему законодательству, для воздушных линий электропередачи 6/10 кВ охранная зона составляет 10 метров, для ВЛ 35 кВ — 15 метров, а для 110 кВ — по 20 метров в обе стороны от крайних проводов линии.



В настоящее время юридической службой филиала МРСК Северного Кавказ – «Севкавказэнерго» ведется работа по направлению исковых заявлений о демонтаже незаконных строений в охранных зонах линий электропередачи, которая будет продолжена и в дальнейшем.