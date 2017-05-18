ФАС поддержало позицию МРСК Центра о нарушении условий конкуренции организаторами конкурса по продаже имущества Воронежской горэлектросети

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22 мая 2017, 11:01
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ЦЕНТРА
ПАО «МРСК Центра» ознакомилось с Решением и Предписанием Управления Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области по результатам рассмотрения жалобы на действия организаторов торгов при проведении конкурса на право приобретения имущества МУП "Воронежская горэлектросеть" (МУП "ВГЭС").
Решение обоснованно опровергло довод организатора конкурса - МУП "ВГЭС" о том, что конкурс по продаже имущества муниципального предприятия не предусмотрен законодательством и не подлежит проверке антимонопольным органом. Комиссия выявила в действиях МУП «Воронежская горэлектросеть» признаки злоупотребления при проведении конкурса и указала на нарушение прав ПАО «МРСК Центра».
Антимонопольная служба установила, что АО «ГЭС» и АО «ЭнергоИнвест» для оценки заявок по подкритерию «Квалификация персонала» не подтвердили необходимого профессионального образования работников, а ПАО «МРСК Центра» в пакет документов для участия в конкурсе включило копии дипломов и удостоверений о повышении квалификации своих сотрудников. Однако конкурсная комиссия присвоила одинаковые оценки всем участникам, чем нарушила требования собственной документации. Это нарушение отражено в Решении, и МУП «ВГЭС» предписано провести переоценку заявок по указанному подкритерию с учетом документов, фактически представленных участниками конкурса.
Злоупотреблениям МУП «ВГЭС», допущенным в ходе оценки Технических политик, в Решении Комиссии уделено особое внимание. Комиссия указала, что оценка в данном случае проводилась «субъективно по каждому критерию, поскольку методика применения балльной системы по каждому критерию, а также формула подсчета голосов, собранных в результате оценки заявок, отсутствовали в конкурсной документации». В результате, Решением установлено нарушение МУП «ВГЭС» условий конкуренции, установленных законодательством.
Антимонопольное ведомство приняло решение, опираясь на обоснованные доводы МРСК Центра. Тем самым оно помогает отстаивать законные права компании на беспристрастное и честное проведение процедуры торгов. В свою очередь, организация продолжит внимательно отслеживать и всеми законными способами пресекать любые попытки нарушений во время повторной процедуры подведения итогов конкурса. О злоупотреблениях со стороны организаторов или недобросовестных участников будут незамедлительно проинформированы надзорные ведомства.