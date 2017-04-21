Итоги V Всероссийского Делового Форума "Электротехника. Бизнес-Стратегии 2017-2018"

18 апреля в Москве прошел Пятый Юбилейный Всероссийский Деловой Форум «Электротехника. Бизнес-стратегии 2017-2018». За пять лет Форум зарекомендовал себя как значимое бизнес-событие электротехнической отрасли, которое традиционно проходит в рамках международной выставки «Электро». Генеральным партнером мероприятия выступил ЦВК Экспоцентр. Организатор мероприятия - «КВК «Империя» при поддержке Сбербанк-АСТ.



Форум посетили 318 делегатов из 32 городов России и мира – производители и поставщики электротехнической продукции; руководители и менеджеры компаний, занимающихся строительством и инжинирингом.



В качестве спикеров выступили ведущие эксперты в области электротехники, госзакупок, рекрутинга, продаж и интернет-продвижения компаний, а также известные бизнесмены. Они поделились своим опытом, рассказали о недокументированных особенностях отрасли и обозначили вектор развития и продвижения промышленных компаний, а в кулуарах лично ответили на вопросы делегатов.



Не секрет: потребность человечества в электротехнике растет с каждым годом – жизнь заполнили гаджеты, люди начинают пересаживаться на электромобили, и ставят чайник при помощи смартфона. Представителям отрасли важно «идти в ногу со временем», чтобы быть востребованными на рынке. Это на Форуме подтвердил и Вице-президент ABBRussia Михаил Аким, он пояснил, какие ключевые технологии влияют на отрасль:



«Электротехническая отрасль развивается и меняется стремительно. Ежегодно на 15% снижается стоимость памяти хранения данных, примерно на 20% уменьшается стоимость солнечных панелей, падает цена на хранение энергии. Если в принципе перейти к списку ключевых технологий, которые влияют на любой технологический рынок, включая наш рынок – это сенсоры, они также резко подешевели. Они связывают нас с такой тенденцией, как «интернет вещей». То есть, если мы можем создать дешевый сенсор, мы можем везде применять технологию «интернета вещей».



Следующее, что, безусловно, будет влиять на отрасль – это искусственный интеллект, который является возможностью для машинных устройств к самообучению. Идет переход в сервисную роботехнику и переход в те направления, где традиционно её практически не было представлено: она всегда была востребована в автомобильной промышленности, а сейчас уже востребована в сельском хозяйстве, в производственных видах сервиса. В отрасли есть целый ряд технологий, которые развиваются во всем мире, нужно научиться их применять».



Вот ещё несколько цитат спикеров Делового форума, которые отражают тенденции развития электротехнической отрасли:



Борис Шехтер (НПП ЭКРА):

«Говорить об импортозамещении в низковольтных комплектных устройствах можно условно, потому что многие предприятия в России не только локализуют производство НКУ зарубежных фирм или производят по их лицензии и наполняют металлоконструкции импортными аппаратами, но и не могут предоставить заказчикам достойное сервисное обслуживание. Качественное предоставление услуг, поставка полных комплексов необходимого на объектах оборудования, применение действительно современных технических решений помогут отечественным производителям электротехники закрепиться на рынке. При этом поставщики должны не просто поставлять оборудование, но и вести его сопровождение весь период эксплуатации, а также иметь возможность проводить обучение эксплуатационного персонала»



Анжелика Корнеева (ASD):

«В 2017-2018 года усилится регулирование рынка светотехники со стороны государства. По требованию Правительства России, к 2020-му году в государственных учреждениях должно быть установлено 171 миллион светоточек с энергоэффективными элементами. Также 70 процентов промышленных и 99 процентов уличных светильников к этому времени должны быть поменяны на энергосберегающие. В связи с этим в ближайшее время увеличение продаж светодиодных ламп и светильников продолжится. Однако, рост рынка светотехники можно назвать иллюзорным, так как он повышается в штуках за счет замещения традиционных ламп светодиодами, в валюте же – падение».



Дмитрий Потапенко (Management Development Group):

«Качество надо ухудшать, продукт должен служить ровно столько, сколько его гарантийный срок. Мерседес 90-х годов и Мерседес сегодня – принципиально разные аппараты, потому что производители нашли правильный подход, они осознали, что сами отбирают у себя работу. Делая «на века», вы отбираете у себя будущий сбыт, отбираете у себя свой завод».



Сергей Елисеев (Менеджмент 911+):

«Нужно одновременно форсировать две составляющие: во-первых, нужно нарастить маржинальную доходность, во-вторых, сократить длительность финансового цикла. Если мы одновременно на 20-30 процентов улучшим оба пункта, то потребность в оборотных средствах падает практически в два раза. Если мы делаем эти действия по очереди, у нас ничего не выйдет, мы должны это производить синхронно, параллельно».



Петр Офицеров (Офицеров и Партнеры):

«Мы провели исследование, сколько рабочего времени менеджер по продажам в электротехнической компании тратит именно на продажи, а не на заполнение бумаг, бессмысленные дозвоны и отчеты для бухгалтерии, получилось всего 5 процентов. Это ничтожно мало, хотя бы удвойте его и продажи вырастут».



Татьяна Сорокина (Юнит-Консалтинг):

«Продавать за рубежом – это выгодно. Лидеры по экспорту – Казахстан, Белоруссия и Украина, перспективными направлениями для сбыта отечественного товара можно назвать Иран, Индию и Китай. Каждый поставщик мечтает о Китае, некоторые клиенты выходили на их рынок, но нужно учитывать его специфичность. Прежде, чем выбрать иностранный рынок для продажи электротехнической продукции, определите: производство и потребление электроэнергии; оцените уровень конкуренции; политические факторы; инфраструктуру дистрибуции; валютный контроль».



Сергей Худовеков (PaperPlanes):

«Digital-маркетинг – это хорошо на рынке электротехники. Вы должны доводить информацию о продукции до потребителя. Меня часто спрашивают, а правда, что в Facebook сидят интеллектуалы, в Vkontakte школьники и студенты, а в Одноклассники лучше вообще не заглядывать. Конечно, нет. Целевая аудитория во всех социальных сетях примерно одинаковая, разный лишь контент, который мы там публикуем: в Facebookлучше публиковать бизнес-информацию о своем продукте, в Vkontakte– лайфхаки, а в Одноклассниках – простое описание вашего продукта».



Ильгиз Валинуров (Business Connection):

«Как можно найти достойного кандидата на работу по шаблонному объявлению? Почему я должен пойти работать электриком такого-то разряда в молодую развивающуюся компанию с дружным коллективом? Чтобы подобрать хорошего работника, необходимо втягивать его в коммуникацию, в разговор уже в описании вакансии. Начните с вопроса «Хочешь посещать лучшие рестораны Москвы и пробовать блюда от шеф-поваров первым?», а не с описания обязанностей. Любой сотрудник, которого мы нанимаем хочет, может, управляем и безопасен. И помните, что работать приходят в компанию, а уходят от руководителя».



Итоги опроса участников показали, что более 90 процентов делегатов планируют участвовать в следующем VIДеловом Форуме «Электротехника. Бизнес-Стратегии 2018-2019» в апреле 2018 года.