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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Кубаньэнерго: об электробезопасности – будущим водителям

Кубаньэнерго: об электробезопасности – будущим водителям

22 мая 2017, 09:55
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО

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Более 25 слушателей краснодарской автошколы стали участниками урока электробезопасности, который организовали специалисты Краснодарского филиала ПАО «Кубаньэнерго». Энергетики напомнили будущим водителям о правилах электробезопасности, об охранной зоне ВЛ и об ответственности за нарушение ее границ.

Как вести себя вблизи линий электропередачи, какие меры предпринять, чтобы предотвратить удар током, как безопасно покинуть опасную зону и как оказать первую доврачебную помощь условно пострадавшему от действия электрического тока: обо всем этом шла речь на электробезопасном уроке в автошколе.

– Незнание элементарных правил электробезопасности может привести к травмам, порой – смертельным, – обратил внимание участников ведущий специалист по охране труда Краснодарских электрических сетей Юрий Петренко.

Стоит отметить повышенный интерес и внимание будущих водителей к проблеме нарушения охранной зоны ВЛ и смертельной опасности в случае нарушения ее границ. В адрес специалистов прозвучало немало вопросов об особенностях границ охранной зоны ВЛ, о деталях в оказании первой медицинской помощи условно пострадавшему от действия электротока. Желающие получили возможность под руководством инструктора оживить «Гошу», специального учебного манекена, с помощью которого специалисты демонстрировали основные приемы непрямого массажа сердца и алгоритм действий при оказании первой медицинской помощи.

– Я получила массу полезной информации, узнала о специальных охранных зонах, которые нельзя нарушать, о предупреждающих знаках. Я даже предприняла попытку реанимировать Гошу. Спасибо за информацию и мастер-класс, – поделилась впечатлением участница мероприятия, будущий водитель Евгения Белоусова.

ПАО «Кубаньэнерго» напоминает: для ЛЭП напряжением 110 кВ, 35 кВ, 6 кВ и 0,4 кВ охранные зоны составляют, соответственно, 20, 15, 10 и 2 метра в обе стороны от крайних проводов.

Проведение работ в охранной зоне воздушных и кабельных линий электропередачи недопустимо без согласования с энергокомпанией. Нарушение правил проведения работ может привести к получению электротравмы и гибели! Телефон единой горячей линии 8-800-100-15-52 (звонок по России бесплатный).

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"

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