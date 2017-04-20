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Пресс-релизы

Курганская ТЭЦ-2 признана наиболее эффективной на рынке

Курганская ТЭЦ-2 признана наиболее эффективной на рынке

22 мая 2017, 12:02
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: ИНТЕРТЕХЭЛЕКТРО

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Интертехэлектро

По результатам годового рейтинга эффективности работы генерирующих компаний ООО «Курганская ТЭЦ» (Курганская ТЭЦ-2) признано лучшей в России по критерию «Эффективность работы генерирующего оборудования». Почетная награда, подтверждающая высокие результаты компании, была вручена на годовом Общем собрании Членов Ассоциации НП «Совет рынка», которое состоялось 19 мая в Москве.

Второе место в рейтинге эффективности заняло ООО «Нобярьская ПГЭ» (Нобярьская парогазовая электрическая станция), ранее признававшееся наиболее эффективным четыре года подряд.

Рейтинг эффективности генерирующих компаний на рынке рассчитывается и публикуется НП «Совет рынка» - организацией, объединяющей продавцов и покупателей электрической энергии. Результаты рейтинга отражают показатели того, как энергетики поддерживают готовность оборудования к работе и какова эффективность его фактической загрузки (коэффициент использования установленной мощности). Всего в рейтинге представлены результаты деятельности 73 генерирующих компаний России, в состав которых входит более 400 электростанций.

По мнению генерального директора ООО «Интертехэлектро – Новая генерация» Станислава Карапетяна, такие показатели – это в первую очередь заслуга молодых, но уже достаточно профессиональных команд обеих электростанций. «Кроме того, значительную роль в нынешнем успехе сыграли оптимальный выбор оборудования, а также высокое качество строительства и наладки. Оба объекта были построены силами инжиниринговой компании «Интертехэлектро», возглавляемой Владимиром Бабяком, специалисты  которой выполнили полный комплекс работ – от проектирования и выбора оборудования до пуско-наладки и ввода в эксплуатацию» - отметил Станислав Карапетян

Ноябрьская ПГЭ - первый крупный энергообъект, построенный независимым частным инвестором после реформирования энергетики России. Электростанция введена в эксплуатацию 19 ноября 2010 года и является  одним из наиболее современных объектов генерации на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Установленная электрическая мощность станции составляет 122,6 МВт, тепловая - 95 Гкал/ч.

Курганская ТЭЦ-2 - один из наиболее современных в техническом отношении энергообъектов на территории Уральского федерального округа.  Ввод электростанции в эксплуатацию состоялся 4 марта 2014 года. Установленная электрическая мощность станции составляет 226 МВт, тепловая - 250 Гкал/ч.

 

Компания: ГК "Интертехэлектро"

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