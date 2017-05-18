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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Курскэнерго готово к прохождению пожароопасного периода

Курскэнерго готово к прохождению пожароопасного периода

22 мая 2017, 11:28
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУРСКЭНЕРГО

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 В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» завершена подготовка к пожароопасному сезону. Энергетиками выполнен комплекс мероприятий, направленных на обеспечение надежной работы электросетевого оборудования в период высоких температур.

Особое внимание уделено  обеспечению пожарной безопасности открытых и закрытых распределительных устройств, складов масла, передвижных ремонтных мастерских и вахтовых машин, их укомплектованности исправными первичными средствами пожаротушения. Cотрудники предприятия расчистили территорию зданий и сооружений подстанций, производственных баз и гаражей от сгораемых отходов, масляных розливов и мусора, проверили состояние подъездных дорог к источникам воды и пожарным гидрантам. Была произведена опашка по периметру более 200 подстанций 35-110 кВ, не имеющих сплошного бетонного ограждения и расположенных в зонах пожароопасных участков.

Проведено 30 совместных тренировок и учений персонала Курскэнерго и территориального подразделения МЧС России по отработке взаимодействия при ликвидации ЧС с угрозой нарушения электроснабжения. Кроме того, более 1800 работников филиала прошли внеочередные инструктажи по соблюдению правил пожарной безопасности.

С потребителями региона проведена разъяснительная работа о важности соблюдения мер пожарной безопасности в охранных зонах линий электропередачи. Сельскохозяйственным производителям, по чьей территории проходят воздушные линии электропередачи, вручены памятки о соблюдении правил охраны электрических сетей и ответственности за противопожарное состояние трасс воздушных линий.

С наступлением пожароопасного периода Курскэнерго обращает внимание жителей Курской области на необходимость соблюдения мер пожарной и электробезопасности в быту, на приусадебных участках, а также в местах активного отдыха. Энергетики просят воздержаться от разведения костров вблизи энергообъектов. Подобные действия могут привести к повреждению опор и линий электропередачи и, как следствие, к нарушению  электроснабжения потребителей.

В случае обнаружения возгораний вблизи и непосредственно на объектах электросетевого комплекса области о них необходимо сообщать по бесплатному телефону прямой линии энергетиков 8-800-50-50-115.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго"

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