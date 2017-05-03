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Новости компаний

Монтаж первой партии линейных вводов 220 кВ на ГЭС Хоабинь

Монтаж первой партии линейных вводов 220 кВ на ГЭС Хоабинь

22 мая 2017, 16:53
Рубрика: Новости компаний
Метки: ЗАВОД ИЗОЛЯТОР

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Завод Изолятор

Завод Изолятор

В мае 2017 года на гидроэлектростанции Хоабинь во Вьетнаме произведен монтаж первой партии линейных вводов с RIP-изоляцией на класс напряжения 220 кВ, разработанных и поставленных компанией «Изолятор».

Планомерная поставка и монтаж осуществляются в рамках соглашения между ГЭС Хоабинь и компанией «Изолятор», достигнутого в результате большой совместной работы по оценке технического уровня и остаточного ресурса энергооборудования, находящегося в эксплуатации на гидроэлектростанции, и в том числе — устаревших высоковольтных вводов с бумажно-масляной изоляцией (БМИ), поставленных в свое время заводом «Изолятор».

Итогом этой работы стали выработанные компанией «Изолятор» рекомендации по модернизации энергооборудования, включая планомерную замену вводов с БМИ на вводы с наиболее совершенной сегодня твердой RIP-изоляцией.

На трансформаторном оборудовании ГЭС Хоабинь уже успешно эксплуатируются вводы 220 кВ с RIP-изоляцией, поставленные компанией «Изолятор» летом 2016 года. Таким образом, эта и последующие запланированные поставки являются практическим результатом нацеленного на перспективу российско-вьетнамского сотрудничества и стратегического партнерства с участием завода «Изолятор» и ведущих энергетических компаний Вьетнама.

Гидроэлектростанция Хоабинь — Hòa Bình Hydropower Company (Hòa Bình HPC) — крупнейшая во Вьетнаме и во всей Юго-Восточной Азии наравне с ГЭС Шонла. Станция расположена на реке Да в провинции Хоабинь. Высота плотины составляет 128 м (420 футов), длина — 970 м (3182 футов). Финансирование и строительство ГЭС велось с привлечением российских средств и специалистов. Электроэнергия вырабатывается восемью гидротурбинами мощностью по 240 МВт, общая установленная мощность составляет 1920 МВт. Станция вырабатывает до 8160 ГВт-ч электроэнергии в год, что составляет примерно 27 % от общего количества электроэнергии Вьетнама. ГЭС Хоабинь принадлежит государственной энергетической компании Vietnam Electricity.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: Завод "Изолятор"

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