ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" приглашает на "Газ. Нефть. Технологии" г. Уфа

О выставке Связь-2017 рассказывают
22 мая 2017, 11:09
Рубрика: Новости компаний
Метки: ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ
ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» приглашает Вас посетить 25-ю Международную специализированную выставку «Газ. Нефть. Технологии», которая пройдёт с 23 по 26 мая 2017 года.
Место проведения: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, д. 158 ВК «ВДНХ-ЭКСПО».
Наш стенд № 255 в зале № 3.
Мы будем рады представить всю информацию о зарекомендовавших и пользующихся неизменным спросом марках кабельно-проводниковой продукции, а так же предложить перспективную новинку – кабельно-проводниковую продукцию марки «ЭПОКС».