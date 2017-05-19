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ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" приглашает на "Газ. Нефть. Технологии" г. Уфа

ОАО НП ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ приглашает на Газ. Нефть. Технологии г. Уфа

22 мая 2017, 11:09
Рубрика: Новости компаний
Метки: ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ

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ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» приглашает Вас посетить 25-ю Международную специализированную выставку  «Газ. Нефть. Технологии», которая пройдёт с 23 по 26 мая 2017 года.

Место проведения: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, д. 158 ВК «ВДНХ-ЭКСПО».

Наш стенд № 255 в зале № 3.

Мы будем рады представить всю информацию о зарекомендовавших и пользующихся неизменным спросом марках кабельно-проводниковой продукции, а так же предложить перспективную новинку – кабельно-проводниковую продукцию марки «ЭПОКС».

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"
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