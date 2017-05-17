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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Пензаэнерго обеспечит электроэнергией Всероссийский сельский Сабантуй

Пензаэнерго обеспечит электроэнергией Всероссийский сельский Сабантуй

22 мая 2017, 10:53
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПЕНЗАЭНЕРГО

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Бригады электромонтеров Городищенского района электрических сетей (РЭС) Кузнецкого производственного отделения филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») - «Пензаэнерго» завершили строительство воздушной линии, по которой будут запитаны энергопринимающие устройства инфраструктурных объектов VIII Всероссийского сельского Сабантуя, который состоится 15 июля в районе крупнейшего в Европе татарского села Средняя Елюзань.

«Мы выполнили строительство участка ВЛЗ, установили трансформаторную подстанцию КТП 10/04 кВ мощностью 160 кВА и от нее уже провели к тому месту, где будут проходить все мероприятия праздника, ВЛ 0,4 кВ протяженностью 905 метров, - рассказал начальник Городищенского РЭС Алексей Косицин. – Площадка Сабантуя со всеми объектами, которые там построят, будет обеспечиваться электроэнергией от крупной подстанции ПС 110/10 «Средняя Елюзань» по ВЛ №10 «Электрокотельная».

Строительство объекта энергоснабжения выполнено в короткие сроки: линию поставили «под напряжение» на месяц раньше запланированной даты. Мощность новой трансформаторной подстанции позволит обеспечить электроэнергией не только все энергопринимающие устройства Сабантуя, но и в дальнейшем, после окончания мероприятия, подключить новых потребителей – крестьянско-фермерские хозяйства, частные жилые дома и предприятия малого бизнеса.

Ожидается, что VIII Всероссийский сельский Сабантуй посетят гости из 35 субъектов Российской Федерации. В торжественных мероприятиях в Средней Елюзани планируют принять участие Полномочный Представитель Президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и другие почетные гости. Эстафета на проведение праздника была передана пензенскому региону во время празднования VII Всероссийского сельского Сабантуя в Старой Кулатке Ульяновской области.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Волги" - "Пензаэнерго"
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