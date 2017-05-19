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Отраслевые новости: Минэнерго РФ

Подведены итоги выездных проверок технического состояния объектов электроэнергетики, выполненных в марте 2017 года

Подведены итоги выездных проверок технического состояния объектов электроэнергетики, выполненных в марте 2017 года

22 мая 2017, 09:45
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО

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В марте 2017 года выполнены выездные проверки технического состояния оборудования, организации технического обслуживания и ремонтов шестиэлектростанций и двух объектов электрических сетей. Цель мероприятий – оценка фактического технического состояния оборудования энергообъектов.

Выездные проверки осуществляются комиссией Минэнерго России в соответствии с типовой программой. Результатом проверок являютсяотчеты, содержащие сведения о фактическом техническом состоянии объектов с указанием выявленных отклонений от требований НТД.

В марте 2017 года в ходе проверок объектов генерации выявлено 1 064 отклонения от НТД, в том числе ряд существенных, которые могут оказать негативное влияние на энергоснабжение потребителей.

В отчетах о результатах пяти из шести проверок электростанций отмечается ненадлежащее планирование и выполнение ремонтных программ:

− котельные и турбинные установки эксплуатируются с превышением нормативного межремонтного ресурса;

− поставка запасных частей и материалов для плановых ремонтов осуществляется несвоевременно;

− типовая номенклатура капитальных ремонтов котельных и турбинных установок выполняется не в полном объеме;

− фактические объемы ремонтов оборудования, зданий и сооружений ниже плановых;

− технические характеристики отремонтированного оборудования не восстанавливаются до номинальных значений.

Также члены комиссии Минэнерго России выявили отступления от требований НТД в части эксплуатации основного, вспомогательного оборудования, зданий и сооружений проверяемых объектов. На одной из станций эксплуатируются турбины с радиальным боем ротора среднего давления, превышающим установленный норматив. На другом объекте три генератора, переведенных с водородного на воздушное охлаждение, не оборудованы системой пожаротушения. Также отмечаются факты эксплуатации турбин с дефектами, неустраненными в ходе капитальных ремонтов 2014-2015 гг.

На четырех проверенных генерирующих объектахвыявлено неполное выполнение мероприятий для продления срока службы оборудования, поэтомуневозможно определить его фактическое техническое состояние.

Перечисленные выше отступления от НТД в совокупности снижают надежность работы электростанций в целом.

В отчетах комиссий Минэнерго России о проверкедвух электросетевых предприятий в марте 2017года зафиксировано 321 отклонение от требований НТД. К числу наиболее существенных относится эксплуатация опор ВЛ с поврежденными фундаментами до оголения арматуры; неработоспособное состояние резервных трансформаторов; отсутствие многолетнего графика расчистки просек ВЛ; эксплуатация аккумуляторной батареи на ПС 110 кВ при наличиизаключения о ее непригодности к эксплуатации.

По итогам выездных проверок энергокомпанииразрабатывают и представляют Минэнерго России планы мероприятий по устранению выявленных нарушений отраслевых норм и правил. Министерство энергетики Российской Федерации осуществляет контроль их выполнения, в том числе в ходе повторных выездных проверок.

Выездные проверки технического состояния оборудования, организации технического обслуживания и выполнения ремонтов на объектах электроэнергетики осуществляются в соответствии с годовым графиком, утверждаемым Минэнерго России. В 2017 году предусмотрены проверки71 объекта.

Компания: Министерство энергетики РФ

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