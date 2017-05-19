Подведены итоги выездных проверок технического состояния объектов электроэнергетики, выполненных в марте 2017 года

В марте 2017 года выполнены выездные проверки технического состояния оборудования, организации технического обслуживания и ремонтов шестиэлектростанций и двух объектов электрических сетей. Цель мероприятий – оценка фактического технического состояния оборудования энергообъектов.



Выездные проверки осуществляются комиссией Минэнерго России в соответствии с типовой программой. Результатом проверок являютсяотчеты, содержащие сведения о фактическом техническом состоянии объектов с указанием выявленных отклонений от требований НТД.



В марте 2017 года в ходе проверок объектов генерации выявлено 1 064 отклонения от НТД, в том числе ряд существенных, которые могут оказать негативное влияние на энергоснабжение потребителей.



В отчетах о результатах пяти из шести проверок электростанций отмечается ненадлежащее планирование и выполнение ремонтных программ:



− котельные и турбинные установки эксплуатируются с превышением нормативного межремонтного ресурса;



− поставка запасных частей и материалов для плановых ремонтов осуществляется несвоевременно;



− типовая номенклатура капитальных ремонтов котельных и турбинных установок выполняется не в полном объеме;



− фактические объемы ремонтов оборудования, зданий и сооружений ниже плановых;



− технические характеристики отремонтированного оборудования не восстанавливаются до номинальных значений.



Также члены комиссии Минэнерго России выявили отступления от требований НТД в части эксплуатации основного, вспомогательного оборудования, зданий и сооружений проверяемых объектов. На одной из станций эксплуатируются турбины с радиальным боем ротора среднего давления, превышающим установленный норматив. На другом объекте три генератора, переведенных с водородного на воздушное охлаждение, не оборудованы системой пожаротушения. Также отмечаются факты эксплуатации турбин с дефектами, неустраненными в ходе капитальных ремонтов 2014-2015 гг.



На четырех проверенных генерирующих объектахвыявлено неполное выполнение мероприятий для продления срока службы оборудования, поэтомуневозможно определить его фактическое техническое состояние.



Перечисленные выше отступления от НТД в совокупности снижают надежность работы электростанций в целом.



В отчетах комиссий Минэнерго России о проверкедвух электросетевых предприятий в марте 2017года зафиксировано 321 отклонение от требований НТД. К числу наиболее существенных относится эксплуатация опор ВЛ с поврежденными фундаментами до оголения арматуры; неработоспособное состояние резервных трансформаторов; отсутствие многолетнего графика расчистки просек ВЛ; эксплуатация аккумуляторной батареи на ПС 110 кВ при наличиизаключения о ее непригодности к эксплуатации.



По итогам выездных проверок энергокомпанииразрабатывают и представляют Минэнерго России планы мероприятий по устранению выявленных нарушений отраслевых норм и правил. Министерство энергетики Российской Федерации осуществляет контроль их выполнения, в том числе в ходе повторных выездных проверок.



Выездные проверки технического состояния оборудования, организации технического обслуживания и выполнения ремонтов на объектах электроэнергетики осуществляются в соответствии с годовым графиком, утверждаемым Минэнерго России. В 2017 году предусмотрены проверки71 объекта.