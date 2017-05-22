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Пресс-релизы

"Ростелеком" доказал в суде право размещать оборудование и сети связи в многоквартирных домах безвозмездно

Ростелеком доказал в суде право размещать оборудование и сети связи в многоквартирных домах безвозмездно

22 мая 2017, 09:28
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РОСТЕЛЕКОМ

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Арбитражный суд Иркутской области в очередной раз признал договор использования общего имущества многоквартирных домов для размещения оборудования и сетей связи на возмездных условиях незаконным.

Как отметил суд в судебном акте, достаточным основанием для размещения оборудования Оператором является договор оказания услуг связи, заключаемый с жильцами многоквартирных домов (МКД). Суд обязал управляющую компанию (УК) вернуть все уплаченные денежные средства ПАО «Ростелеком», как неосновательное обогащение.

Как сообщил директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман, это принципиальный вопрос для всех операторов связи. Дискриминационные решения УК в отношении провайдеров ограничивают права жильцов домов к доступу к услугам связи.

Напомним, что Проблемой обеспечения недискриминационного доступа операторов связи в многоквартирные жилые дома и сбором денежных средств занялся Президент России. Владимир Путин поручил Минстрою, Федеральной антимонопольной службе, Минкомсвязи, Роскомнадзору, а также Медиа-коммуникационному союзу до 1 июня 2016 года представить предложения по решению этого наболевшего вопроса. Проект Федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О связи" и иные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения права граждан на доступ к информации" уже размещен для публичных обсуждений и подразумевает организацию безвозмездного доступа операторов связи к общему имуществу дома при размещении сетей связи для оказания соответствующих услуг жильцам дома на основании заключенного абонентского договора. Взимание с оператора платы за размещение оборудования связи является экономически нецелесообразным, поскольку влияет на тарифы на услуги связи, что не соответствует интересам как настоящих, так и будущих абонентов-собственников помещений в многоквартирных домах.

Компания: ПАО "ТГК–1"
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