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Отраслевые новости: В мире

Сингапур планирует перевести энергетику на блокчейн

Сингапур планирует перевести энергетику на блокчейн

22 мая 2017, 10:19
Рубрика: В мире
Метки: ЭНЕРГЕТИКА, БЛОКЧЕЙН, ИННОВАЦИИ

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Сингапурский поставщик электроэнергии Sp Group анонсировал планы по разработке блокчейн-решений для отрасли. В компании заявили, что будут разрабатывать проект совместно с коллегами со всего мира, пишет Govinsider.

По задумке Sp Group внедрение технологии поможет сэкономить на издержках, что в результате окажется выгодным для конечных клиентов. В компании также отмечают, что блокчейн упростит интеграцию возобновляемых источников энергии в существующую энергосистему.

С блокчейном каждая технологический объект сети — водонагреватель, кондиционер, солнечная панель — смогут обмениваться между собой информацией, что обеспечит более эффективную работу. Также технология обеспечит повышенный уровень кибербезопасности. В партнерстве участвуют поставщики коммунальных услуг, нефтегазовые компании, управляющие организации со всего мира, говорится в сообщении компании.

«Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с нашими отраслевыми партнерами, чтобы ускорить развертывание системы. Это поможет нашим потребителям сэкономить энергию, уменьшить затраты и повысить качество их жизни», — сказал директор по стратегическому развитию компании SP Group Мэй Лью.

Ранее европейский оператор электросетей TenneT и немецкий производитель солнечных панелей Sonnen запустили совместный пилотный проект на блокчейне. С его помощью перераспределяется энергия домашних аккумуляторов, состоящих в общей сети. Эксперты же считают, что технология позволит создать единую децентрализованную площадку для обмена энергией, в которой будут участвовать как крупные энергопроизводители, так и микросети.

Источник: Хайтек.

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