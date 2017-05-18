Сотрудники филиала "Удмуртэнерго" рассказывают школьникам об опасности электрического тока

конференция "Полимеры в кабельной индустрии 2017"
22 мая 2017, 10:13
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: УДМУРТЭНЕРГО
В рамках комплексной программы по профилактике электротравматизма специалисты филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» проводят открытые уроки под девизом «Электричество может быть опасным!» в образовательных учреждениях, расположенных в зоне ответственности электросетевого предприятия.
Такие встречи традиционно проходят накануне летних каникул и охватывают, как правило, младшее и среднее учебное звено. Основная идея таких уроков – в максимально доступной форме донести до детей основные правила электробезопасности. Для наглядности сотрудники энергокомпании традиционно демонстрируют обучающие материалы: ролики, тематические буклеты и другие пособия.
На этот раз энергетики учили «электрической грамоте» третьеклассников Гуманитарного лицея г. Ижевск. Ребятам наглядно объясняли, почему нельзя играть рядом с трансформаторными подстанциями и линиями электропередачи, как и на каком расстоянии правильно обходить оборванный провод, что такое предупреждающие знаки и как они выглядят – и т.д.
- Наша главная задача, чтобы дети усвоили для себя и рассказали своим близким и друзьям - электричество может быть смертельно опасным, - отмечает заместитель главного инженера - начальник службы производственного контроля и охраны труда филиала «Удмуртэнерго» Владислав Казанцев. – Ежегодно мы прикладываем максимум усилий, чтобы решить поставленные цели – проводим уроки со школьниками, встречаемся с учителями и родителями, рассказываем об опасности электрического тока в СМИ.
Напомним, в конце мая в «Удмуртэнерго» стартует весенняя неделя электробезопасности. Перед началом летних каникул энергетики еще раз расскажут школьникам о правилах электробезопасности на улице и дома, а также правила безопасного поведения во время грозы.