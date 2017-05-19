Учения как одно из мероприятий по подготовке к отопсезону

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22 мая 2017, 10:29
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС
На этой неделе энергетики Саратовского филиала «Т Плюс» Балаковской ТЭЦ-4 и Саратовской ТЭЦ-2 провели тактико-специальные учения по отработке действий персонала при ликвидации последствий нештатных ситуаций, вызванных техногенными причинами. Прошедшие учения стали частью комплексной программы станций по подготовке к надежному прохождению осенне-зимнего периода. Подобные мероприятия энергокомпания реализует на объектах теплоснабжения ежегодно.
Согласно сценарию учений, на ТЭЦ при проведении обхода территорий станций персонал обнаружил раскрытие сварного шва мазутного резервуара, аварийный розлив мазута с угрозой его возгорания. Напомним, что мазут используется на этих станциях в качестве резервного топлива при возникновении непредвиденных перебоев с подачей газа.
Организаторы учений проверили систему оповещения электростанций, отработали сбор и экипировку персонала, подготовку техники, усовершенствовали навыки руководящего состава в организации и проведении работ по экстренному выводу работников и техники за территорию мазутохранилища, провели поисково-спасательные операции и оказали первую помощь пострадавшим. В итоге аварийные розливы нефтепродуктов были оперативно локализованы, участки возгорания потушены, а разлившийся мазут собран при помощи специальной техники.
Помимо энергетиков в учениях приняли участие оперативная группа ГУ МЧС России по Саратовской области, представители структур ГО и ЧС г. Балаково и г. Саратов, личный состав АСФ ООО «Спасатель». В учениях на станциях были задействованы 25 единиц техники – экскаваторы, тракторы, пожарные автомобили, вакуумные установки для сбора нефтепродуктов, аварийные машины, медицинский транспорт, машины оперативных штабов.
После учений организаторы проанализировали действия всех участников тренировок, их последовательность, согласованность, соблюдение всех правил техники безопасности и охраны труда. В результате учения получили положительные оценки, была отмечена четкая и слаженная работа всех участвовавших в ликвидации «аварии» и ее последствий подразделений.