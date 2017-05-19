В Иркутской области четыре жилых дома горели из-за короткого замыкания электропроводки

конференция "Полимеры в кабельной индустрии 2017"
22 мая 2017, 11:54
Рубрика: Россия
Метки: КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ
Короткое замыкание вновь лидирует среди причин бытовых пожаров. Из-за короткого замыкания электропроводки только за 20 мая в Иркутской области горели 4 дома, об этом сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.
Частный жилой дом повреждён огнём по всей площади в деревне Вантеевской Боханского района. К тушению пожара привлекались добровольные пожарные подразделения. Огнеборцы отстояли 2 строения на приусадебной территории.
Ещё один жилой дом с надворными постройками горел днём в субботу в посёлке Балаганск. Три пожарных подразделения были задействованы в ликвидации этого пожара. Предполагаемая причина пожара – также короткое замыкание электропроводки.
В городе Усть-Куте при тушении одноэтажного деревянного дома, пожарные спасли два соседних жилых дома и надворные постройки. Ещё одно строение, неэксплуатируемое, горело по причине короткого замыкания в городе Нижнеудинске. При тушении были спасены рядом стоящие гаражи и оптовый павильон.
Причина пожара в посёлке Мамакан Бодайбинского района, произошедшего вчера днём, в настоящее время устанавливается. Огнеборцы областной пожарной части спасли из горевшего барака четырёх человек. Из шести квартир жилыми были две. Пожарные вывели из деревянного дома людей и не дали распространиться огню на другие постройки. Три соседних дома также были спасены. Ликвидация последствий пожара продолжалась до вечера. В настоящее время администрацией посёлка решается вопрос о расселении погорельцев.