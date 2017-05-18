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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В Оренбургской области завершился конкурс профессионального мастерства "Оренбургэнерго"

В Оренбургской области завершился конкурс профессионального мастерства Оренбургэнерго

22 мая 2017, 11:20
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ОРЕНБУРГЭНЕРГО

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На соревнованиях профмастерства филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети»)-«Оренбургэнерго» подвели итоги.

Первое место среди бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 10-0,4 киловольт заняла бригада Западного производственного отделения, второе место завоевала бригада Восточного производственного отделения. На третье место вышла бригада Северного производственного отделения.

Победителя и призеров отметили дипломами соревнований, командам смежных электросетевых компаний ПАО «Роснефть» и ООО «Ноябрьскэнергонефть» ПрЭО «Оренбургнефть», впервые принимавшим участие в соревнованиях, вручили дипломы участников.

За три дня энергетики прошли четыре этапа. Первый этап – теоретический «Проверка знаний действующих правил, инструкций и норм с использованием ПК». Еще три этапа – выполнение практических заданий. Специалисты выполняли техническое обслуживание разъединителя с применением автогидроподъемника; меняли главный рубильник в трансформаторной подстанции; замеряли габариты в соседних пролетах ЛЭП и сопротивление заземления опор.

Судейство на соревнованиях обеспечивали судейские бригады в составе ведущих сотрудников «Оренбургэнерго». Судья оценивали порядок, правильность и время проведения работ. 

- Все практические этапы были довольно длительными и напряженными. Судья на этапах оценивали выступление команд комплексно: учитывали соблюдение правил по промышленной безопасности и охране труда, точность технологии проведения работ, время и скорость.  Бригады показали высокий уровень теоретической подготовки и практических навыков, - дал свою оценку выступлениям участников Виктор Сальцев, главный судья соревнований, заместитель главного инженера филиала ПАО «МРСК Волги»-«Оренбургэнерго».

В июле команда оренбургских энергетиков отправится в Пензу для участия в третьем межрегиональном туре конкурса профессионального мастерства. В нем примут участие лучшие команды филиалов зоны обслуживания Межрегиональной распределительной сетевой компании Волги: команды из Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областей, Чувашии и Мордовии.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Волги" - "Оренбургэнерго"

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