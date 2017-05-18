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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В калмыцком филиала МРСК Юга прошли совместные учения с республиканским Управлением МЧС России

В калмыцком филиала МРСК Юга прошли совместные учения с республиканским Управлением МЧС России

22 мая 2017, 09:37
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАЛМЭНЕРГО

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Сотрудники калмыцкого филиала ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети») при участии сотрудников Управления МЧС России по РК провели плановую противоаварийную и противопожарную тренировку. Цель учений - отработка действий персонала Троицкого РЭС и службы ЛЭП электросетей по восстановлению электроснабжения потребителей и социально-значимых объектов при повреждениях на ВЛ-0.4-35 кВ.

По легенде учений, в результате порывов ветра до 25 м/с в с.Троицкое произошли обрывы проводов на воздушных линиях электропередачи, что привело к отключению социально-значимых объектов. Повреждена изоляционная арматура на опоре №4 ВЛ-35 кВ Элиста Западная – Троицкое, из-за схлестывания фазных проводов возник очаг возгорания.

Оперативно-ремонтной бригады калмыцкого филиала компании, оценив объемы возгорания, немедленно сообщили о чрезвычайной ситуации в пожарную охрану, и, до прибытия спасателей, предприняли все необходимые действия по недопущению распространения огня. Прибывший на место пожарный расчет ликвидировал возгорание.

Подобные тренировки регулярно проводятся во всех структурных подразделениях сетевой компании. Их цель – отработать четкое взаимодействие энергетиков с профильными ведомствами на случай экстренных ситуаций для обеспечения максимальной защищенности объектов распределительного сетевого комплекса.

Компания: ПАО "МРСК Юга"
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